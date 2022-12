Dani Martín se retira de la música. Así nos hablaba la última vez sobre su profesión

MADRID, 11 (CHANCE)

"Nos vemos en unos años, sed felices", con esta frase el cantante Dani Martín ha anunciado por redes sociales que se retira de la música. "No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra" continuaba confesando en su publicación haciendo referencia a todos los años que lleva encima de los escenarios y el reconocimiento que sigue teniendo.

Precisamente de eso mismo nos hablaba el cantante la última vez que Europa Press pudo entrevistarle. Era en la gala de los40 Music Awards donde coincidíamos con él y allí nos confesaba que estaba muy agradecido con el cariño que seguía recibiendo de todo su público al llevar tantos años en la música: "La verdad que, aunque te suene a tópico, me siento sorprendido que 22 años después, mi música siga sonando en Los40".

Dani se mostraba muy sincero cuando le preguntábamos qué significaba para él la música: "mi salvavidas", dejando claro que sín ella "estaría en una prisión de ¿Cómo se dice? De alto riesgo. No hubiera podido canalizar mi energía hacia algo bonito como lo he hecho".

Muchas veces el artista ha hecho referencia a la salud mental en sus entrevistas, hablando de la importancia que tiene cuidarse por dentro y acudir a terapia como ha hecho él en muchos momentos de su vida. Sin más, parece que Dani ha tomado esta decisión de forma firme porque necesita parar, descansar y encontrar de nuevo su espacio para, quién sabe, volver algún día con más fuerza que nunca.