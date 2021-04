Dani Martín: "Tampoco he cantado bien siempre, vas aprendiendo a cantar y afinar"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Feliz de poder vovler a subirse a un escenario después del parón pro la Covid-19, Dani Martín acude a 'El Hormiguero' para presentar una de las canciones más especiales que ha hecho en su vida, la que le dedica a su hermana Miriam que falleció hace años. "Es una canción escrita desde la sonrisa, de repente quieres escribirle una carta a una perosna que ya no está y le quieres contar todo lo que ha pasado". "A veces me surge la necesidad de contactar con mi hermana, me salió desde la sonrisa no desde el victimismo" reconoce el cantante.Reconociendo que el videoclip es un homenaje muy especial a su hermana que estudiaba en el conservatorio, Dani explica cómo fue el momento en el que le habló a sus padres de esta canción tan especial: "A mis padres les enseñé la canción casi al final, tenía miedo de que les despertara algo doloroso". Feliz por el buen momento que viven ahora sus padres después de muchos años de dolor, el cantante comenta con una sonrisa en el rostro: "Hace unas Navidades mi madre dijo 'vamos a brindar por Miriam' y eso hizo que fuera bonito. Mi madre no lloró en el estreno, disfrutó y se lo pasó bien. Los dos se han jubilado, mi madre está estudiando Arte Dramático y mi padre restaura muebles, nunca los he visto tan bien como ahora".Haciendo un recorrido por su larga trayectoria profesional, Dani recuerda que su voz no siempre sonó como lo hace ahora: "Tampoco he cantado bien siempre, vas aprendiendo a cantar y afinar. Más que cantar bie, lo bonito es tener algo que no tiene nadie más". Mucho más reflexivo de lo que lo era en su juventud, el cantante asegura que le gustaría poder levantarse a la una del mediodía sin preocupaciones:"No era de madrugar pero de repente ordené toda mi vida y ahora soy de madrugar, no me pongo despertador, me levanto temprano, le doy vueltas a todo".Revelando una de sus manías, Dani asegura que los hoteles no son para él un lugar cómodo y acogedor en el que poder descansar después de los conciertos: "Hay veces que me vuelvo a casa y me meto en la cama sin duchar después de un concierto, soy así de guarro. Me da mucho asco los hoteles que todavía no tienen ducha y tiene bañera".Visiblemente emocionado y haciendo lo que mejor sabe hacer, Dani Martín cantó la canción 'Como me gustaría contarte' con un acompañamiento de lujo con el que logró emocionar a todo el público.