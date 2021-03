Dani Martín se une a Johnnie Walker para reivindicar el sector de la música con este proyecto

MADRID, 30 (CHANCE)

La música ha sido la gran protagonista en los meses de confinamiento, una época en la que la incertidumbre se apoderó de todos nosotros. La inmensa mayoría nos refugiamos en ella para desconectar y revivir momentos positivos que nos hacían navegar por el tiempo y sobre todo tener esperanza en un futuro más cercano. Y es que, aunque fuera un gran apoyo y lo más demandado en estos últimos meses, ha sido la industria, en especial la música en directo, la que más ha sufrido por la cancelación de festivales, salas de música y conciertos.

Un hecho cuanto menos devastador ya que la música nos ha acompañado y nos ha ayudado a remontar mientras atravesábamos uno de los momentos más duros de nuestra historia. Pero no todo iban a ser malas noticias, ya que Johnnie Walker, a través de la plataforma 'Keep Walking Together', quiere aportar su granito de arena y dar visibilidad a todas las personas que trabajan en este sector y que son los grandes afectados (backliners, técnicos, salas de conciertos, festivales...) con un proyecto que reivindica la importancia de la música en directo.

Este proyecto cuenta con Dani Martín como embajador y lo cierto es que no se nos ocurre mejor artista que él para manifestar la relevancia de este sector. Y es que como bien sabemos, ir a un concierto no solo es disfrutar de una experiencia única rodeado de tus seres queridos, sino que también significa apoyar al ámbito musical para que remonte ante las adversidades que se presentan.

Tal y como Dani Martín cuenta: "Pronto la música en directo volverá para hacernos felices a todos, pero mientras vamos a seguir dando visibilidad a todos aquellos que ya están listos para emocionarte de nuevo. Seguiremos caminando con un solo fin: celebrar la música juntos". Y es que no hay nada mejor que celebrar la música apoyando a este ámbito que tanto ha sufrido mientras nos hacía remontar en los momentos más difíciles.

Por ello, Johnnie Walker (el whisky número 1 del mundo), que celebra 200 años de historia, tiene prevista una serie de acciones con las que se pretende dar vida a este proyecto y con las que brindarán a los consumidores la oportunidad de vivir la música de nuevo en directo de forma segura mientras se descubren algunas de las bandas emergentes que nos emocionarán en los próximos meses.

Es por eso por lo que Johnnie Walker nos invita a abrazar su filosofía 'Keep Walking' para agradecer a esas personas que han caminado con nosotros y nos han ayudado a llegar hasta aquí. No se nos ocurre mejor manera que brindar por el futuro y el camino que queda por recorrer, y la mejor forma es con Johnnie Walker.