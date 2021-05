Dani Martín vuelve a los escenarios con "Cómo me gustaría contarte", un emotivo homenaje a su hermana Miriam

MADRID, 4 (CHANCE)

Dani Martín está de regreso. Después de publicar su esperadísimo álbum "Lo que me dé la gana" el pasado mes de octubre, el artista acaba de lanzar su nuevo single, "Cómo me gustaría contarte". Un emocionante homenaje a su hermana Miriam, fallecida hace unos años, y a la que ahora canta todo aquello que le hubiese gustado decirle en un tema que, inevitablemente, te pone la piel de gallina. Como el propio artista ha confesado, todo surgió de una carta que escribió a una de las personas "más especiales" de su vida para intentar expresar todo lo que sentía por ella desde la sonrisa y el cariño absoluto. Poco después creó una música que le cuadraba y ahora acaba de arrasar en Madrid con el concierto con el que, tres años después, ha vuelto a subirse a un escenario.

De todo ello y mucho más Dani se confiesa ahora en una entrevista en la que, además de su amor por la música y de su emotivo homenaje a su hermana, desvela cómo le ha cambiado la pandemia y cómo ahora se cuida como si fuese una "jubilada millonaria".

- CHANCE: ¿Cómo estás?

- DANI: me encuentro emocionado porque es un día precioso para mí, es un homenaje a mi hermana, un homenaje a la música y poder volver a subirnos a un escenario.

- CH: ¿Cómo surge todo esto?

- DANI: Cuando ya tengo casi todo escrito, una tarde de domingo solo en casa me apetece escribirle una carta a mi hermana. Empecé a escribirle contándole todo lo que estaba pasando por aquí desde que se había ido, desde el sentido del humor y desde la ironía. A los tres días me surge una música y cuadra con la letra que había escrito. Voy al estudio y cuando estaba acabando le dije al productor que la escuchase. La gente que estaba al otro lado del cristal se emocionó y pensamos que tenía que estar en el disco. No tiene nada que ver y eso es lo que más me gusta. Es un día para brindar, Es un homenaje con sonrisa. Habla de cuando me hermana me llevaba en metro hasta Herrera Oria para que cogiera el metro y me ponía las canciones de Los Rodríguez y yo le ponía las nuestras y ella me decía que Los Rodríguez eran mejor que nosotros, con toda la razón. Y por detrás, les contaba a sus amigos que pensaba que su hermano tenía algo en la voz y que algo podría llegar hacer. Es una canción desde ese sentido del humor, de aquello que me decía hasta lo que ha pasado hoy. Es una carta a modo de sonrisa, desde cuando has sanado algo y cada día te acuerdas y te gustaría compartir con esa persona. No hay día que no te acuerdes de esa persona. Con las parejas pasa igual que te tiras cada día pensando, eso desaparece y al final te liberas. Pero con mi hermana no, mi hermana está por toda mi casa y forma parte de mi día a día, hablo con ella y la escribo cartas y alguna ocasión te dan ganas de llamar al principio. Es un gesto que te sale de forma involuntaria. Sonrisa, homenaje y brindis hoy.

- CH: Esta canción no es la única que las has dedicada ¿por qué esta es más especial?

- DANI: Yo creo que el presente siempre es más especial. En mi vida el presente es más especial, no podemos vivir del pasado. No hay que lamentar, la otra canción era mi lamento que era la situación que vivía en ese momento. El presente es lo más bonito que vivimos en la vida. Pensar en el presente es esperanzador

- CH: ¿Qué crees que te diría tu hermana ahora?

- DANI: Que soy un cabrón porque odiaba el protagonismo, que no hablara de ella. No he utilizado ninguna foto de ella, ni nada nuestro, pero me sale mi recuerdo hacia ella.

- CH: ¿Tus padres que te han dicho?

- DANI: Mi madre estuvo el día del rodaje del videoclip, hubo una energía muy especial, era una celebración.

- CH: ¿Ella era bailarina?

- DANI: Sí, ella estudió en el conservatorio, hizo ballet clásico durante muchos años. Luego estudió en una escuela privada donde coincidió con las hermanas Cruz y por eso Mónica Cruz está en el video.

- CH: Mucho tiempo sin encontrarte con el público

- DANI: Tres años sin subirme a un escenario, sin hacer giras. Es una sensación muy bonita y muy emocionante

- CH: ¿Cómo se plantea la gira?

- DANI: Yo creo que es esperanzador para un montón de grupos emergentes y que llenan teatros, nosotros que tenemos una gira vendida con veinte mil personas tenemos que ser un poco cautos. Lo que si hemos hecho es una iniciativa para visibilizar un montón de grupos que se quedaron a puertas de llenar, estamos haciendo cosas para dar visibilidad a esa gente, se llama "sigamos caminando juntos", entre todos podemos sacar esto adelante. Hay que apoyar a esas bandas que pueden tocar en teatros. A mi me parecería deshonesto sacar entradas y me toca esperar un poco. En esta espera se puede ayudar un poquito.

- CH: ¿te ha cambiado la pandemia?

- DANI: Me ha cambiado, llevaba 20 años dedicando mi vida a lo profesional y me había olvidado de mi vida, de mi persona. He aprendido a aguantarme y a saber quién era. Estoy conociéndome, estoy conmigo por primera vez, estoy haciendo vida de jubilada millonaria, yendo al dermatólogo, al fisio, haciendo terapia, cuidándome por dentro. No he tenido tiempo hasta ahora. Me gusta esta vida, pero a veces me aburre. El equilibrio entre los dos es lo que más me gusta.

- CH: también te habrás dedicado a componer, ¿Qué ha pasado con ese disco del canto del loco?

- DANI: Hicimos un disco en mi casa cuando terminó el confinamiento y grabamos mis diez canciones favoritas del Canto que saldrá este año. Eso ha sido lo que he podido hacer artísticamente porque a nivel creativo no me he sentido inspirado, porque la vida es inspiradora y no poder hacer nada y hacer un disco que hable del covid es horroroso