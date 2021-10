Dani Rovira nos habla sobre sus proyectos profesionales

MADRID, 20 (CHANCE)

A lo largo de estos últimos años, muchos han sido los rumores que han surgido sobre la vida sentimental de Dani Rovira. Aunque él siempre se ha mostrado muy discreto con su privacidad, el actor ha sido fruto de especulaciones, pero no ha confirmado nunca ninguna pareja que se le ha supuesto.

Dani Rovira huye al ser preguntado por sus imágenes junto a Vicky Luengo. El cómico no ha querido hacer declaraciones acerca de su romance con la actriz, pero sí ha aclarado cómo se encuentra de salud tras superar el cáncer: "Muy bien, muchas gracias. Me encuentro perfecto, voy haciendo mis revisiones y me encuentro mejor que nunca, la verdad".

Y es que después de haber superado el cáncer que sufrió, el actor nos ha confesado que: "Intento cuidarme mucho, hacer ejercicio, mi meditación y está todo muy bien, pero eso no quita que cada vez que toca la revisión pues va uno con un poquito de miedo, pero todo está muy aquí y yo confío en que eso es un episodio que ya pasó y esperemos que no se repita".

En cuanto a sus proyectos profesionales: "Pues así que se pueda decir dentro de poquito se estrena Historias para no dormir que son cuatro capítulos, un remake del visionado de Chicho, yo estoy en uno de los capítulos. A parte, TVE va de la mano con Amazon Prime y a partir del 5 de noviembre se emitirán en Amazon y en TVE no sé cuándo. Estrenamos también en Navidad una película con Fernando Colomo, una película familiar para los nenes y bueno, hasta final de año sigo teniendo alguna actuación de Odio que son las últimas que estoy teniendo y La noche D. Voy a hacer un curso de cocina vegana, voy a recibirlo porque me has dicho proyectos y no todo tiene que ser laboral".