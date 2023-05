Daniel Diges desvela la depresión que sufrió tras recibir una paliza con solo 18 años

MADRID, 30 (CHANCE)

Actor, cantante, representante de España en Eurovisión en el año 2010 con la canción 'Algo pequeñito' y uno de los principales rostros del teatro musical en nuestro país, protagonizando entre otros éxitos 'Los Miserables'. Sí, hablamos de Daniel Diges que, después de una temporada alejado del foco mediático ha reaparido en el estreno de la nueva película de Leo Harlem, 'Como Dios manda' y se ha sincerado sobre la depresión que atravesó con tan solo 18 años, cuando disfrutaba de las mieles de la fama gracias a su personaje de 'Gato' en la popular serie de Antena 3 'Nada es para siempre'.

Aplaudiendo el gesto de Alejandro Sanz al hacer público en redes sociales en delicado momento anímico que atraviesa, visibilizando la importancia de la salud mental, el artista ha revelado que él también ha tenido "momentos muy díficiles". "Trabajaba de martes a domingo en musicales y no tenía vida, no veía a mi familia, estaba siempre viajando* he pasado momentos también duros y no pasa nada. Lo importante es agarrarlo y tirar para adelante" reconoce, destacando que lo importante es "decírselo a tu entorno. Decir estoy mal y no querer taparlo, no tener miedo a pedir ayuda", algo básico para superar estos baches.

En su caso, confiesa que le costó mucho verbalizarlo: "Con 18 años que estaba en A Coruña haciendo 'Nada es para Siempre' y pasé una depresión muy gorda. Me fui a un psicólogo a tratarlo y a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas, y gracias a Dios no he vuelto a pillar una depresión fuerte a lo largo de mi vida. Era joven, lo pillé a tiempo y me enseñaron cómo llevarlo".

Admitiendo que es algo que no se ha "atrevido a contar" y de lo que ha hablado "muy pocas veces", Daniel desvela que su depresión estuvo motivada por una paliza: "Pasé una muy gorda en A Coruña, me pegaron* hacía 'Nada es para Siempre', hacía de 'Gato' y me pegaron en una discoteca porque era jovencito. Estaba en la cresta y me metieron una paliza, pasé unos meses bastante jodido. Lo pasé mal y me sentía solo al no estar en Madrid, pero al final estas cosas te hacen más fuerte" asegura.

Afortunadamente, el actor ha pasado página y atraviesa un gran momento a todos los niveles. En el terreno profesional, acaba de terminar las representaciones de 'Tick tick boom' y ya ultima los detalles del estreno de su próximo espectáculo 'Cineman', donde comparte escenario con su hijo Galileo.

Y como confiesa, trabajar con su niño, que ya tiene 14 años -fruto de su relación con Alejandra Ortiz-Echagüe- es "maravilloso". "Estoy muy contento. A él le encanta tocar el piano, cantar y yo le aconsejo mucho, le he enseñado, le ayudo un poco. Quiero que sea lo que él quiera. No le quiero forzar, que le nazca lo que él quiera" añade, reconociendo que por un lado es un padre exigente pero por el otro tiene "el punto de colega que hace que a Galileo le apetezca más irse conmigo que con sus amigos". "Se lo pasa mejor" asegura divertido. "Hacemos un buen equipo" concluye.