Daniel 'Gemeliers' desvela si hay algo más que una amistad entre Ana Mena y Abraham Mateo

MADRID, 6 (CHANCE)

Son amigos desde que ambos comenzaron a derrochar su talento sobre los escenarios, pero tal y como aseguraba el programa 'Socialité' hace unas semanas, Ana Mena y Abraham Mateo podrían haber dado un paso más en su amistad. Una información que revolucionaba las redes sociales y a sus seguidores, que no daban crédito con la noticia.

Según el programa, los cantantes fueron pillados en actitud apasionada y cómplice durante los Premios Dial que se celebraron en Tenerife el pasado jueves. Tal y como contaba un testigo presencial fue después de la gala, bien entrada la madrugada, cuando la pareja "se apartaron y dieron suelta al amor, con besos incluidos, en una esquina, sin cortarse. Parecían enamorados".

En esta ocasión, Europa Press ha hablado en exclusiva con Daniel, de los gemeliers, y nos ha desmentido que Ana y Abraham estén juntos: "Soy amigo de los dos, me dice que Ana o Abraham es como mama y papa, no te podía escoger. Yo sé que no es así pero jajajaja".

Sin querer mojarse demasiado, Daniel dejaba a entrever que le parecería muy bien si entre ellos surge la llama del amor, pero con lo que se queda es que son dos grandes amigos suyos: "Si le gusta a él o ella, yo no puedo decir. Son dos bellísimas personas son mis amigos".

El cantante, que comienza nuevo proyecto junto a su hermano y se mostraba de lo más ilusionado con esta nueva etapa: "El 14 sale nuestro nuevo single. Hemos firmado con una discográfica nueva y nos hemos deshecho de todos los males de las antiguas, así que viene un proyecto bonito y especial".