Daniel Guzmán nos habla orgulloso del trabajo de Ana de Armas

MADRID, 12 (CHANCE)

Numerosos rostros conocidos se han dejado ver este fin de semana por el Festival de Cine de Málaga. Entre ellos, este sábado pudimos hablar con Daniel Guzmán, que muy emocionado recordaba como su abuela, Antonia Guzmán, le acompañaba a este evento hace dos años, un sueño que pudo cumplir y que le trae muy buenos momentos. El actor también quiso dedicarle unas bonitas palabras a Ana de Armas por su nominación a Mejor Actriz en los Premios Oscar que tendrán lugar esta madrugada.

"Tuve la suerte de cumplir el sueño, que llevaba muchísimos años queriendo, que era hacer una película con ella, y tuve la máxima fortuna y la gran ilusión de que la pudo ver y pudo estar aquí y pudimos compartirlo juntos, con todos mis amigos y, sobre todo, con mi familia" nos confesaba el actor, y añadía: "fue un momento muy especial para, yo creo, de los más especiales de mi vida que voy a vivir jamás, yo creo".

El actor, con admiración, nos contaba cómo disfrutó su abuela de la alfombra roja: "me acuerdo que saludaba a todo el mundo. Era impresionante" y nos aseguraba que "toda la vida voy a estar con ella y ella va a estar conmigo. Cumplí el sueño y eso lo voy a llevar hasta el final de mis días".

Por otro lado, el actor se mostró orgulloso de la gran trayectoria de Ana De Armas, a quien conoce en persona y admira como compañera: "Ana De Armas, imagínate. Además, nosotros, no es que empezáramos juntos, yo empecé un poquito antes, pero coincidimos" y añadía: "para mí, es una persona maravillosa. Aparte, como actriz, tiene muchísimo talento. Hemos estado en comunicación de vez en cuando y me parece una persona, muy admirable por todo el trabajo que ha hecho, que me parece brutal y espectacular".