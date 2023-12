Daniel Muriel y Candela Serrat nos hablan de las Navidades

MADRID, 8 (CHANCE)

Mañana se cumplirá una semana de la triste muerte de Concha Velasco y lo cierto es que los mensajes que ha habido para ella en redes sociales reconociendo su profesión como artista siguen estando muy presente. Hace unos días hablábamos con Daniel Muriel y su mujer, Candela Serrat y solamente tenían bonitas palabras para ella.

Daniel nos aseguraba que a pesar de no haber tenido "nunca tuve el placer de estar con ella más de un par de ratitos aquí y allá" siempre se quedó "con ganas de trabajar con ella" porque "me parecía una actriz maravillosa, tenía una energía que debía ser brutal estar a su lado. He sentido mucho su pérdida".

Además, Candela destacaba "lo trabajadora incansable que era y lo muchísimo que ha hecho esa mujer por el teatro", asegurando que " al final es como una parte de todos los que nos dedicamos a esto" porque gracias a ella se abrieron "muchísimas puertas para los que veníamos detrás, dejó su piel, su dinero, su familia, su felicidad encima de un escenario y eso siempre es una pérdida".

Por otra parte, la hija del reconocido Serrat nos reconocía, en cuanto a su faceta de madre, que "lo más fácil es predicar con el ejemplo. Si ellos en casa ven la actitud, al final les viene natural, creo que eso lo intentamos hacer bien" a lo que Daniel apuntaba: "es verdad que todavía es chiquitita, pero si le vas inculcando que no hace falta tener cien mil cosas, que no hacen falta cien mil regalos, que hay que dar a los demás, hay que comer que otros no tienen todavía son conceptos que le son ajenos pero que se van quedando en su cerebrito".

Sobre cómo hacen en casa para coordinarse en cuanto al cuidado de su hija y el trabajo ambos confesaban que "ahí vamos haciendo malabarismo con la nena, contentos, cansaditos pero felices muy felices. Si se pueden hacer cosas como estas cómo no vas a intentar en casa cuadrarlo con el trabajo, se puede".

En cuanto a las Navidades, Candela nos explicaba que "la parte de reunirnos con la familia" es muy especial para ellos porque "estamos trabajando casi todo el año sabes que esa fecha la tienes, que puedes ver a los tuyos luego hay otras cosas que no practicamos tanto, pero al final es con lo que tú te quedes y lo que tú practiques".