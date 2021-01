Daniela Santiago hace historia: "Es la primera vez que una chica como yo está nominada a los Forqué"

MADRID, 17 (CHANCE)

Daniel Santiago ha sido una de las nominadas a mejor actriz por su papel en la serie 'Veneno' de los Javis en la que ha interpretado a Cristina Rodríguez -La Veneno- en la mejor época de su vida o quizás, en el esplendor de aquella mujer en televisión. La actriz está muy orgullosa por todo lo que han conseguido con la serie y de la repercusión que está teniendo.

La actriz acudía a la alfombra roja de los Premios Forqué radiante con un vestido palabra de honor de plumas blanco y aseguraba que estaba haciendo historia: "Se está haciendo historia, es la primera vez que una chica como yo está nominada a los Forqué".

Daniela Santiago no ha querido hacer ninguna declaración acerca de la polémica que hubo con la Veneno en algunos programas de televisión en los que se aseguró que no era una mujer idílica: "Ese tipo de programas... no quiero entrar. Simplemente te voy a hablar de lo que nosotros hemos hecho que ha sido un trabajo muy bonito".