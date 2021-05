Danone añade la fecha de consumo preferente en sus yogures por el desperdicio alimentario

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Danone ha iniciado la implementación de la fecha de consumo preferente en el etiquetado de sus yogures, en lugar de fecha de caducidad, para luchar contra el desperdicio alimentario, según ha señalado a través de un comunicado este jueves.

En España, cada persona desecha 77 kilos de alimentos al año, de los que un 42% se generan en los hogares, mientras que el desperdicio alimentario es el responsable del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Concretamente, la empresa ya ha empezado a implementar la nueva fecha de consumo en aproximadamente el 80% de su porfolio en España, y marcas como Danacol, Actimel y Alpro ya cuentan con este etiquetado.

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El director general de Danone España, Paolo Tafuri, ha destacado que se ha preparado dar el paso "con mucha dedicación y esfuerzo", especialmente desde la perspectiva de calidad y seguridad alimentaria.

Durante los próximos meses se implementará en Vitalinea y Densia, y en septiembre les sucederán Activia, Danonino, marca Danone y Oikos.

Danone colabora para esta actuación con Too Good To Go para sumar esfuerzos y concienciar a los consumidores sobre el desperdicio alimentario y sus consecuencias.