Danone reafirma su compromiso y apoyo al sector Horeca con innovaciones adaptadas para la hostelería

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Danone reafirma su compromiso y apoyo a la hostelería con la presentación de nueve innovaciones durante el congreso HIP - Horeca Professional Expo que están centradas en la salud, la sostenibilidad y nuevos formatos adaptados a las necesidades del sector.

En concreto, la multinacional ha lanzado estos nuevos productos con Danone Food Service -la línea específica de la compañía para el canal Horeca-, Aguas Danone y Alpro, según ha informado en un comunicado.

El vicepresidente de ventas de la división de productos lácteos y de origen vegetal de Danone España, Cédric Pantaleon, ha destacado el compromiso de la firma con el sector. "Queremos construir juntos el futuro de la nueva Horeca y para ello, presentamos nuevas soluciones para responder a los retos actuales y futuros a los que se enfrenta el sector", ha indicado.

"Somos conscientes de que nuestros clientes necesitan optimizar las propuestas que presentan a los consumidores. Por eso, somos todavía más exigentes con la innovación y trabajamos constantemente para ajustar nuestros formatos y novedades a esta realidad, incorporando su punto de vista", ha subrayado.

De esta forma y en línea con su compromiso con aportar salud a través de la alimentación, Danone presenta dos propuestas para sus clientes de 'food service' centradas en la naturalidad como Danone 5kg, un yogur natural sin azúcares añadidos en formato a granel y Oikos natural en formato 'Big Pot' (480 gramos).

Por la parte de Alpro, destaca la gama Alpro Avena Para Café Sin Gluten, el nuevo Alpro Postre chocolate especial para hostelería y los formatos 'take away' Alpro Absolutely Coconut de base coco. "Queremos apoyar a la comunidad Horeca con opciones 100% vegetales, deliciosas y versátiles para cualquier necesidad de su negocio", ha explicado el director de la división de productos de origen vegetal de Danone, Roberto del Barrio.

AGUAS DANONE IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD

Por último, desde Aguas Danone se ha presentado Font Vella Gas, la nueva propuesta de la marca para revolucionar la categoría de agua mineral con gas.

Sin embargo, la principal apuesta de Aguas Danone es la circularidad y ligado a este compromiso con la sostenibilidad, Font Vella y Lanjarón presentan sus nuevos formatos en botellas 100% rPET. Lanjarón introduce también un nuevo diseño para el vidrio retornable, con un carácter más premium y un icónico diseño que rinde homenaje a su origen, Sierra Nevada.

Además, presenta un nuevo formato de tapón que mejora la reciclabilidad del plástico de los envases, haciendo más efectivo el proceso de reciclaje.

"La circularidad es nuestro objetivo de negocio desde que integramos rPET por primera vez hace más de 10 años y estamos orgullosos de seguir avanzando en nuestra ambición One Planet. One Health y hacer realidad el 'bottle to bottle', a la vez que ayudamos al sector de la hostelería a ofrecer soluciones más sostenibles a sus clientes", ha indicado Iannick Melançon, director comercial de Aguas Danone España.