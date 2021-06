Darias anuncia la vuelta del público a los estadios y serán autonomías las que determinen el aforo

Adelanta que próximamente se "flexibilizará" la entrada a los aeropuertos ahora solo permitida a pasajeros, FCSE y trabajadores

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado hoy que el público podrá volver a los estadios de fútbol y de baloncesto porque se suprime el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad que lo impedía. No obstante, serán las autoridades autonómicas las que determinen el aforo de los estadios.

Así lo ha anunciado hoy durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha acordado la retirada de la mascarilla obligatoria en exteriores, aunque será necesaria cuando haya aglomeraciones de gente o no se pueda guardar la distancia de seguridad.

En este contexto, Darias ha señalado con cierto suspense: "si digo que se suprime el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad no les dirá mucho". Acto seguido ha añadido la explicación: "Pero si les digo que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol, de la liga profesional, o de baloncesto, de la ACB, supongo que sí sabrán de lo que les estamos hablando".

Pues bien, la ministra ha anunciado que al suprimir ese artículo se autoriza la vuelta a la normalidad "en cuanto a la afluencia de público en nuestros estadios, en la liga de fútbol profesional, para el comienzo de la liga y también de la ACB".

Tras el anuncio, ha dicho estar convencida de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país. "Una noticia de alegría para el deporte", ha remachado.

No obstante, ha explicado también que ahora serán las autoridades de las comunidades autónomas las que determinen los aforos en los estadios. Y ha añadido que en los estadios al aire libre no será necesario llevar la mascarilla si se mantiene la distancia de metro y medio, pero si no es así, sí que habrá que llevarla. En el caso de los estadios de baloncesto que son cerrados, ha precisado que será necesario ponerse la mascarilla.

SE PODRÁ ENTRAR EN EL AEROPUERTO

La ministra también ha adelantado que en los próximos días el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, llevará al Consejo de Ministros una propuesta para modificar el real decreto ley 26/2020 por el que se establecían limitaciones en la entrada a los aeropuertos. La intención es flexibilizar esas medidas y que puedan acceder al recinto aeroportuario más personas que las ahora permitidas.

Hasta ahora, solo se permitía la entrada a las personas que llevaran un billete para viajar, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del EStado y al personal que trabajaba en los aeropuertos, así como al personal de inspección.