Darias hace un llamamiento a la responsabilidad tras los botellones multitudinarios: "No hemos derrotado al virus"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido hacer este miércoles un llamamiento a la sociedad tras las imágenes de aglomeraciones y botellones multitudinarios tras finalizar el estado de alarma recalcando que, aunque se acabó esta norma, "el virus no ha sido derrotado".

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Darias ha reconocido que le sobrecogieron estas imágenes, que, según ha dicho, le hicieron pensar en los momenso más duros de la pandemia y en los profesionales sanitarios que se han dejado la piel.

El vídeo del día Iberdrola recorta un 19,5% su beneficio a marzo, hasta 1.025 millones

"Puedo entender las ganas de irnos a la normalidad, pero no se puede pasar del todo a la nada. Es verdad que se acabó el estado de alarma, pero al virus no lo hemos derrotado, estamos en vías, pero no lo hemos derrotado", ha proclamado Darias al ser preguntada por estas aglomeraciones.

Eso sí, la ministra también ha querido poner en valor el "comportamiento de la inmensa mayoría de este país" que siguieron con las normas sanitarias, si bien ha reconocido cierta "preocupación" del Ministerio de Sanidad porque estos botellones multitudinarios tengán impacto en la incidencia.

Sobre las declaraciones que pronunció la propia Darias este martes en el Senado en las que reprochaba a algunas CCAA ir en contra de las declaraciones de actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial, la ministra se ha reafirmado asegurando que "parecería una paradoja que las autonomías inviten a sus ciudadanos a cumplir las normas y que no sean ellas las que no las cumplen".