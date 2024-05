Darling Arrieta vuelve a '¡De viernes!': "Confiamos en Dios"

MADRID, 3 (CHANCE)

Después de estar en plató hace unas semanas, Darling Arrieta ha vuelto aparecer en '¡De viernes!' esta noche -esta vez sin estar físicamente- para hablar de las últimas informaciones en el caso de Daniel Sancho tras haber acabado por fin el juicio.

La hermana de Edwin ha conectado en directo con Beatriz Archidona y Santi Acosta y lo primero que ha querido dejar claro es que "confiamos en Dios, tenemos la certeza que las autoridades tailandeses lo han hecho todo lo mejor que ellos lo pueden hacer".

Además, ha asegurado que "no" se cree las disculpas de Daniel porque "dice que siente lo sucedido, pero solo de dientes para fuera como decimos acá" y ha aclarado que es falso lo que ha declarado de que se sentía amenazado por la familia de Edwin: "nosotros no sabíamos que existía en el mundo alguien con ese nombre".

Por este motivo, no cree que sus disculpas sean sinceras: "¿Los nueve meses anteriores que sentía? lo dijo porque le convenía decirlo, pero no creo que sienta lo que le hizo a mi hermano".

En cuanto a qué ha sido lo que más le ha dolido en estos nueve meses, Darling ha comentado que "la forma en la que se ha tratado de pisotear el nombre de mi hermano, de mi familia, se han ensañado contra una persona que ya no está, que ya no se puede defender".

No soporta cómo "se ha hablado de mi hermano sin haberlo conocido, diciendo que mi hermano era lo peor" porque se ha desviado la investigación: "¿Dónde está Edwin Arrieta para que se pueda defender o decir lo que realmente sucedió?".

Además, también ha tenido palabras para Rodolfo Sancho, asegurando que en el aquel fatídico agosto "me envió un WhatsApp, no sabía si era él porque estaba firmado con R.S" y ha dejado claro que ella nunca ha dicho que sea inhumano, de hecho ha confesado que "si es inhumano yo no lo puedo decir porque no le conozco".