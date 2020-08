David Beckham presume de chicos con la foto más familiar del día

MADRID, 20 (CHANCE) David Beckham es una de nuestras celebrities más familiares. Y es que detrás de esa imagen glamourosa que proyecta al lado de Victoria Adams esconde a un hombre sencillo al que le encanta disfrutar de su escaso tiempo libre rodeado de los suyos. El ex futbolista es todo un padrazo y no duda en presumir de sus cuatro hijos - Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven - siempre que tiene ocasión.

MADRID, 20 (CHANCE) David Beckham es una de nuestras celebrities más familiares. Y es que detrás de esa imagen glamourosa que proyecta al lado de Victoria Adams esconde a un hombre sencillo al que le encanta disfrutar de su escaso tiempo libre rodeado de los suyos. El ex futbolista es todo un padrazo y no duda en presumir de sus cuatro hijos - Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven - siempre que tiene ocasión. Disfrutando de uno de sus veranos más especiales debido a la boda secreta - todavía no confirmada por los protagonistas - de Brooklyn con Nicola Peltz, el guapísimo británico podría convertirse pronto en abuelo por primera vez si son ciertos los rumores de que la joven pareja espera su primer hijo. Mientras tanto, y a falta de poder presumir de nieto, Beckham presume de sus chicos, "my boys", como él llama a Brooklyn, Romeo y Cruz. Y es que el futbolista ha colgado una familiar fotografía en la que, queda más que claro, a quien se parecen los tres jóvenes. Y hemos de decir, Victoria, que parece que los genes de David son algo más poderosos que los tuyos.