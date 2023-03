David Bisbal desvela cuál es el mayor sacrificio que ha hecho para triunfar en el mundo de la música

MADRID, 8 (CHANCE)

David Bisbal cumple 20 años en el mundo de la música y, para celebrarlo como se merece, el almeriense ofrecerá 20 conciertos -con todo vendido desde hace semanas- en el renovado hotel UMusic Teatro Albéniz de Madrid, antes de dar el pistoletazo de salida a la gira que le llevará por buena parte de nuestro país en los próximos meses.

Este martes ha ofrecido el primero de los 20 -un derroche de energía, voz y fuerza- que afronta con ilusión y ganas y, como no podía ser de otra manera, ha congregado a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse una de las noches más especiales de su carrera.

Por el photocall hemos visto a Raphael, acompañado por su nieta Manuela, Lola Índigo, Carlos Latre, Rosa López, Irene Villa con su novio David Serrato, Luján Argüelles o María Pelae, además del propio David Bisbal y de su mujer, Rosanna Zanetti -impresionante con un ajustado vestido rojo con escote en forma de rombo- con la que derrochó complicidad y amor convirtiéndose una vez más la envidia de todos por la felicidad que transmiten.

"Estos 20 años siento que se me han hecho muy rápidos, siento que de verdad he vivido muchos momentos maravillosos" ha afirmado pletórico el almeriense, reconociendo que a pesar de lo que la gente pueda pensar la de cantante "es una carrera que es muy difícil porque ser cantante no es fácil".

Y es que a pesar que desde fuera se ve como una profesión divertida, mágica y emocionante -y Bisbal confiesa que también lo es- ha tenido que renunciar a muchas cosas por el éxito: "Mis amigos que siempre me dicen cosas porque no puedo quedar con ellos, no me puedo tomar una cerveza, no puedo ir a lugares donde todo el mundo puede ir". Y en ese aspecto es una profesión bastante sacrificada".

"Hay momentos más relajados en los que puedo vivir momentos normales, pero mi normalidad básicamente pasa por prepararme al 100% y compartir mi música con todos vosotros" ha explicado, asegurando que todo merece la pena por estos 20 años en el mundo de la música -"25 si sumamos las giras que hacía con la orquesta Expresiones al principio de mi carrera" ha añadido- en los que "no puedo pedir más".

"Estoy súper feliz, tengo 20 noches por delante y realmente estoy emocionado, de verdad, muy emocionado porque pasan por mi mente y mi corazón muchos momentos que he vivido y que me gustaría vivir" ha concluido justo antes de que Rosanna haya irrumpido en el photocall para darle un beso antes de esta noche tan especial.