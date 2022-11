David Bisbal habla de su último concierto en Almería y rompe a llorar: "Fue un momento muy duro y muy emocionante"

MADRID, 21 (CHANCE)

El pasado sábado, tuvo lugar uno de los momentos más especiales en la carrera musical de David Bisbal. El cantante tuvo la oportunidad de dar un único concierto multitudinario en sus tierras, Almería, para poder celebrar sus 20 años de trayectoria en el mundo de la música. Un evento de lo más especial en el que actuó durante cerca de tres horas, en las que además de cantar todos sus éxitos en solitario, compartió escenario con cuatro de sus grandes amigos y referentes del mundo de la música: Rosa López, Pablo López, Álvaro Soler y Tomatito.

Tan solo unos días después, Bisbal ha presentado en Madrid los nuevos conciertos que tienen preparados en la capital para el próximo mes de marzo. El cantante realizará veinte conciertos para celebrar su trayectoria musical en el Hotel-Teatro Albéniz. Además, ha aprovechado para firmar su renovación de contrato con Universal Music y recibir un galardón por su cuádruple disco de diamante.

El almeriense ha aprovechado el acto para responder preguntas y poder hablar del concierto de Almería, algo que ha recordado muy emocionado sin poder evitar las lágrimas. David ha reconocido que, a pesar de ser un día muy feliz, faltaba alguien muy especial para él: "Como sabéis, siempre ha habido una persona que me cuidaba en esos momentos antes de arrancar todos mis conciertos, y de alguna manera estaba ahí. Todavía me cuesta mucho, entonces fue ese momento muy duro y muy emocionante pero él estuvo conmigo e hizo que después todo saliera adelante como debía ser".

Dejando las lágrimas a un lado, ha querido agradecer tanto al público como a su familia la compañía en uno de los momentos más importantes de su carrera. Tanto su mujer, Rosanna Zanetti, como sus hijos, estuvieron acompañándolo en todo momento: "Tengo que decir que Rosanita me ha ayudado con todo. Y además opinando de muchas cosas del concierto. Sinceramente estoy muy feliz y muy contento de haberlos tenido, aunque probablemente no entiendan nada". A pesar de que sus hijos pequeños todavía no son muy conscientes para poder disfrutar del concierto, su hija Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, también estuvo presente: "Mi hija de doce años es muchísimo más consciente, y lo que sí sabe es que 'Mi princesa' es de ella y nadie se la quita".

David Bisbal ha recordado sus principios como cantante, en los que sin duda formó parte su gran amiga Rosa López, quien le lleva acompañando desde la academia de Operación Triunfo: "Rosa siempre ha sido de verdad y siempre sera de verdad y por lo tanto era la colaboración más natural que podía tener esa noche. para nosotros significaba mucho esa unión".

A pesar de su larga trayectoria en el mundo de la música, el almeriense asegura que espera poder seguir disfrutando muchos años más como cantante: "Ojalá que puedan venir otros veinte años, yo los voy a luchar a muerte porque siempre he luchado por mis sueños. Y eso es lo que pretendo, disfrutar de la música. Voy a seguir luchando por lo que realmente me hace sentirme vivo, mi familia y la música".