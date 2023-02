David Bisbal, muy emocionado, canta el himno de Andalucía tras ser nombrado Hijo Predilecto: "Esto es un sueño"

MADRID, 28 (CHANCE)

Tan solo un día después de ser nombrado Hijo Predilecto de Almería, David Bisbal ha recogido este 28 de febrero el título que le otorga la Junta de Andalucía como Hijo Predilecto, en el acto institucional por el Día de Andalucía celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Un evento presentado por Eva González, compañera de David en 'La Voz' y gran amiga suya, por lo que no ha dudado en felicitarle con un gran abrazo tras recibir el galardón por parte de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y Jesús Aguirre, presidente del Parlamento Andaluz.

Momentos después, el cantante ha tenido el orgullo de poder cantar su versión del himno de Andalucía que publicó hace apenas unos días. El almeriense no ha podido evitar la emoción al entonar esta canción que representa a su tierra, algo que ha reconocido que siempre se lo ha pedido su madre. Además, también ha querido dedicar unas palabras a su padre, quien sufre una enfermedad degenerativa.

Al finalizar el acto, David Bisbal ha querido compartir sus sentimientos tras la actuación: "Para mí eso ya es un sueño máximo, y ha sido para mí un honor hacer esta versión a piano, con una orquesta sinfónica y tratar de hacer una versión neutral".

El cantante salía muy emocionado tras recibir la Medalla de Andalucía y no ha dudado en agradecer a su familia que lo hayan acompañado a lo largo de su carrera profesional: "Hay personas de mi familia que han vivido conmigo el sueño. No solo el sueño de la música es mío, sino también de toda mi familia y por lo tanto me he emocionado muchísimo cuando me he acordado de mis padres, de mi hermano y, bueno, de mi familia, de mis niños y de Rosannita".

Bisbal no ha sido el único cantante en recibir este reconocimiento, ya que lo ha tenido que compartir con Lola Flores, aunque ha sido su hija Rosario Flores la encargada de recoger el galardón en nombre de la familia.