David Bisbal se reencuentra por fin con su familia tras el Coronavirus

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras los últimos días en los que David Bisbal ha tenido que aislarse de su familia debido a un contagio por Covid-19, el cantante ha vuelto a reunirse con su mujer Rosanna Zanetti y sus hijos con la mejor de sus sonrisas aunque sin el suficiente tiempo para disfrutar de los pequeños de la casa debido a compromisos profesionales. "Apenas he sentido nada grave precisamente por estar vacunado pero sí, ha sido muy duro estar un mes y una semana en EE.UU, volver y no reencontrarme con la familia" explicó el almeriense a su salida de casa.Totalmente recuperado del coronavirus, David aseguró que se encuentra perfectamente después de unos días complicados en los que se ha enfrentado a esta enfermedad tan complicada y que nos ha hecho cambiar nuestras rutinas diarias en los últimos años. "Me han dado el alta lo que pasa es que apenas he tenido una hora para estar con la familia. Tengo que comprometerme con mis labores, pero estoy contento".Siempre con el apoyo incondicional de su mujer, Rosanna Zanetti, que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en estos días, Bisbal salió de casa agarrado de la mano de su mujer con la que se subió rapidamente al coche.