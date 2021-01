David Bustamante acude al nutricionista preocupado por su peso ¿ha engordado?

MADRID, 7 (CHANCE)

David Bustamante nos ha confirmado que Yana Olina no está embarazada y es que se trata de la primera vez que desmiente públicamente este rumor tras varias indirectas lanzadas por redes sociales: "No, no, no. La que está embarazada es mi cuñada, voy a ser tío, no padre". Además, el cantante confiesa que de momento no quiere volver a ser padre: "Ya lo soy, de momento no me ha dado por eso". En cuanto a cómo ha pasado las Navidades, asegura que: "Como siempre, en familia, con los hermanos, la cría, todo el mundo feliz y contento".

Muy bueno ha tenido que ser porque nos ha asegurado que los Reyes Magos se han portado muy bien con él: "Demasiado bien, he debido de ser muy bueno, gracias chicos, tener buen día y tener cuidado en la carretera". El artista además de recibir buenos regalos, ha tenido una preocupación y era la de saber si había engordado o no por eso ha ido al nutricionista: "Voy al nutricionista a ver cuánto he engordado".

David Bustamante sale del nutricionista muy contento porque se mantiene igual que antes: "No he engordado, nada, no ha pasado la navidad por mí, así que feliz". En cuanto a los proyectos que tiene entremanos para este 2021, el artista confiesa: "Voy a sacar el disco ahora, así que en breve me veréis en todos los sitios. Voy a sacar el 20 aniversario además, celebro este año 20 años y vamos a sacar un disco muy chulo".

En cuanto a cómo se encuentra Paula Echevarría en su embarazo, el cantante nos asegura que bien, pero no quiere dar más datos: "Sí, pero preguntárselo a ella que yo no soy portavoz de nadie". Y es que no hay duda de que el artista está viviendo uno de los momentos más felices de su vida ya que está más simpático que nunca con la prensa y en su rostro vemos una sonrisa de oreja a oreja.