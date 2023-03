David Bustamante, arropado por Yana Olina en el entierro de su abuela

MADRID, 9 (CHANCE)

David Bustamante anunciaba la semana pasada el fallecimiento de su abuela a través de sus redes sociales con un texto de lo más especial: "Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre... hoy estoy roto de dolor... Sin ti este mundo es mucho peor, por que eras la bondad personificada... Te amo Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón... Descansa en Paz que bien te lo has ganado".

Europa Press se trasladaba el pasado fin de semana hasta San Vicente de la Barquera y era testigo del momento tan complicado que el cantante y su familia vivía al tener que despedir para siempre a uno de los pilares de su vida, su abuela Isabel. Tanto sus padres, Ada Hoyos y Gervasio Bustamante, y sus hermanos, Igor y Manuel, se mostraron unidos ante el dolor.

Acompañado de Yana Olina, Bustamante se dejaba ver hablando con varios conocidos y familiares en el exterior de la iglesia. La bailarina no se separaba ni un solo momento de él, mostrándole todo su apoyo cuando más lo necesitaba.

Tras el entierro, David nos aseguraba que su abuela Isabel era "la mejor" persona que ha conocido: "la mejor" y agradecía a las cámaras de Europa Press su apoyo en este momento tan duro: "muchísimas gracias". Eso sí, el artista no quiso desvelar qué le habían parecido los mensajes de cariño que le mandaron sus compañeros de profesión y Paula Echevarría por redes.

Fue en 2018 cuando los rumores entre un nuevo amor azotaban la vida de David tras conocer en un programa de televisión a Yana... y no se equivocaban. Desde entonces no se han separado y han seguido con su relación sentimental en un segundo plano para evitar el interés mediático. Aunque fueron muy criticados al principio y nadie confiaba en que ese amor fuera real, cinco años más tarde continúan más unidos que nunca.