David Bustamante asegura que no tiene prisa en aumentar la familia

MADRID, 24 (CHANCE)

David Bustamante se muestra incómodo a la hora de hablar del homenaje a Álex Casademunt: "Es que no voy a alimentar ninguna polémica porque no es mi estilo y me da mucha pena porque hoy es un día muy bonito para hablar de Ghost y mi compañía lanzará un comunicado y hablará lo que tenga que hablar. Yo no voy a participar de esto, me parece muy feo".

El cantante tampoco quiere hacer comentarios acerca de las bonitas palabras que ha tenido la madre de su amigo con él y sus compañeros: "No voy a hablar de una madre que ha sufrido la pérdida de un hijo, no quiero entrar en eso, te lo agradezco". Y es que parece que está bastante enfadado por las especulaciones que ha habido estos días en las que se aseguraba que como no tenía beneficio económico, el cantante no había querido participar.

El ex marido de Paula Echevarría confiesa estar muy orgulloso de la hija que tienen en común, Daniella: "tiene trece años, es una mujercita así es. Está deseando venir y estoy muy contento con ella por cómo va creciendo de una manera muy saludable, quemando las etapas como las tiene que quemar y estudiando muy bien, y comportándose que es lo que tiene que hacer".

En cuanto a si se plantea ampliar la familia junto a Yana Olina y casarse, David explica: "Me lo estáis preguntando mucho y es que no tengo prisa. Estamos bien como estamos. Tengo una niña de trece años, Yana es muy joven y yo lo sigo siendo, no hay prisa ni planes. Las cosas surgen de manera natural".

Bustamante asegura estar muy feliz por interpretar a Sam en el musical de Ghost: "Sí, sin lugar a dudas es un absoluto regalo. Llevo mucho tiempo pensando en hacer algo así y creo que aquí estoy creciendo un montón no solamente a nivel personal sino a nivel artístico y me ha venido un regalo gracias a que contaron conmigo para realizar el teatro musical de una obra tan icónica como es Ghost, por regalarme el personaje de Sam que es un auténtico caramelo. Estoy disfrutando, aprendiendo un montón, tenemos un elenco, unos compañeros increíbles y estoy como un niño pequeño en un parque disfrutando. Todos los días se me hacen cortos los ensayos y ojalá esto no se acabe nunca".