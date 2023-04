David Bustamante, de sus cariñosas palabras a Paula Echevarría, a su declaración de amor a Yana Olina

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras una exitosa gira con la que han recorrido gran parte de nuestro país en los últimos meses, el musical 'Ghost' vuelve a la Gran Vía madrileña. Y para celebrarlo, hemos podido hablar con David Bustamante -que da vida al personaje de Sam, Patrick Swayze en la recordada película- que fiel a su carácter gamberro y simpático no ha dudado en saludar a los medios de comunicación emulando la frase viral de su compañero y amigo David Bisbal: "¿Cómo están los máquinas?"

"Lo he visto en todos lados, me ha hecho mucha gracia y lo tenía que contar. Es un fenómeno David, le conozco muy bien y me hace gracia que se haga viral el saludo a su público . Ha sido muy gracioso, muy simpático, era una especia de apuesta y digo lo voy a soltar" nos ha explicado divertido.

En uno de los momentos más estables y felices de su vida, Bustamante no tiene más que palabras de agradecimiento para 'Ghost', que define como "una experiencia increíble". "Iba para tres meses y me ha enganchado. Ya más de 250 funciones. Es un crecimiento continuo, me he sentido súper realizado y he aprendido muchísimo" confiesa, encantado con su regreso a Madrid después de conseguir un "éxito brutal" durante la gira.

Una vuelta a la capital en la que volveremos a ver a su hija Daniella -con la que tiene una relación muy especial- apoyándole entre bambalinas. "Ella ya tiene otros planes, quiere ir al centro comercial con sus colegas y ya está, pero lo va viendo y va trayendo de vez en cuando a una amiga diferente" afirma.

Y si especial es su relación con su 'pequeña', también lo es con su exmujer, Paula Echevarría, como ha confesado cuando le hemos preguntado por las recientes declaraciones en las que la actriz ha revelado que su joya más especial es una que le regaló él cuando nació Daniella: "Me lo acaban de decir y me emociona, se lo agradezco un montón. Es una persona muy importante, es la madre de mi hija, tenemos una relación maravillosa y que la siga guardando con tanto cariño es importante para mí, le mando un besazo".

Preciosas palabras para Paula pero también para su novia, Yana Olina, de quien no puede estar más enamorado. "Eso sí que es mi joya, un regalazo, una delicia. Es la persona que también me sostiene, que hace que sea posible tantos proyectos, es la sonrisa cuando llego a casa, es el abrazo, el amparo cuando uno está fastidiado, es el amor de mi vida, estoy muy agradecido a ella" desvela, asegurando que le hace "tan feliz" que "se merece que la homenajee cada vez que tengo la oportunidad".

Sin embargo, después de cinco años de amor, parece que Bustamante no tiene demasiadas ganas de volver a pasar por el altar: "Si me dejáis de preguntar a lo mejor me entran ganas" bromea.

Hablando de bodas, su compañero en 'Operación Triunfo' Javián acaba de casarse y, como explica, "me cuadró que no pude ir pero yo siempre estoy invitado. Nos llevamos muy bien, hay un gran cariño". "Cada vez que quedamos nuestras conversaciones se centran en nuestro tercer hermano que nos falta, Álex Casademunt. Siempre estará presente para nosotros, y todo lo que hagamos y todos los éxitos se lo vamos a dedicar a él" confiesa.

Por último, David se ha pronunciado sobre las declaraciones de Gisela confirmando que mantuvieron un 'affaire' durante su paso por la Academia de 'Operación Triunfo' hace la friolera de 21 años. "Qué quieres que te diga, pues nada. Era algo que sabía todo el mundo, no hacía falta rescatarlo" ha afirmando, dejando entrever que es algo que no le ha hecho demasiada gracia.