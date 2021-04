David Bustamante se centra en el deporte tras el nacimiento del hijo de Paula Echevarría

MADRID, 12 (CHANCE)

Mientras que Paula Echevarría y Miguel Torres aún siguen en el hospital tras darle la bienvenida a su hijo Miguel, David Bustamante y Yana Olina demuestran que son una pareja muy unida que comparte sus hobbies. Ajeno a la llegada de un miembro más a la familia, en esta ocasión el cantante y su pareja salieron de casa en bici para realizar algo de deporte sobre dos ruedas por los alrededores de su domicilio.Aunque la relación que David mantiene con Paula es de lo ma*s cordial por el bien de la hija que tienen en común, en esta ocasión el cántabro no quiso contar cómo se ha tomado su hija la llegada de su hermanito pequeño a este mundo. Intentando mantenerse al margen de esta nueva vida de su ex mujer, David prefiere disfrutar del tiempo libre con su pareja con la que ha encajado a la perfección.Al igual que David, Yana tampoco quiso comentar nada sobre si ha felicitado o no a la mamá tras el nacimiento del pequeño ya que, desde que llegó a la vida del cantante, la bailarina ha preferido mantenerse en un segundo plano mediático alejada del foco mediático que rodea a la ex pareja.A la espera de ver a la feliz pareja salir del hospital con el pequeño Miguel en brazos, por el momento Paula ya ha compartido una imagen de lo más tierna en la que aparecen el recién estrenado papá y el pequeño durmiendo. "Ahora me gustas más (aún)..." ha escrito Paula junto a la fotografía.