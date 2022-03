David Bustamante se confiesa en su cumpleaños. ¿Le ha afectado la famosa "crisis de los 40"?

MADRID, 25 (CHANCE)

Día especial para David Bustamante, que este viernes cumple 40 años. Una cifra redonda que coincide con el momento más dulce del artista a todos los niveles. Enamoradísimo de Yana Olina - con quien está a punto de celebrar su cuarto aniversario de amor y a quien siempre define como un ángel y la mejor persona que pudo cruzarse en su camino - el de San Vicente de la Barquera triunfa también en el terreno profesional y, a su faceta de cantante se une su apabullante éxito en su debut como protagonista del musical 'Ghost', donde ha demostrado su talento para la interpretación.

Pero, además, Bustamante ha conquistado al público con su reciente participación en talents televisivos como 'El Desafío' - en Antena 3 - o 'Masterchef Celebrity' - en TVE - presumiendo de que lo mismo vale para cocinar un complicado menú que para superar los retos más espectaculares y arriesgados de la pequeña pantalla, convirtiéndose en uno de los rostros más populares y queridos de nuestro país.

Y si a nivel profesional la vida le sonríe, a nivel personal no se queda atrás. Muy unido a su hija Daniella, de 13 años y de quien presume orgulloso siempre que tiene ocasión, el cantante no tiene planes de darle un nuevo hermanito por el momento con Yana Olina, aunque confiesa que nunca fue tan feliz como lo es ahora con la bailarina a la que conoció en 2018, poco después de su separación de Paula Echevarría.

Por todo ello, y coincidiendo con su cumpleaños, David se ha confesado con sus seguidores, desvelando en sus redes sociales que "siempre" pensó que llegada esta fecha le afectaría "la famosa crisis de los 40"; pero nada más lejos de la realidad ya que, como asegura con una gran sonrisa, "¡me encuentro en el mejor momento de mi vida!".

"Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida" ha añadido Bustamante, dando una calurosa "bienvenida a los 40", a los que no ha dudado en recibir con un mensaje claro: "¡Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!"