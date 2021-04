David Bustamante, esquivo, da la callada por respuesta cuando le preguntamos por el hijo de Paula Echevarría

MADRID, 30 (CHANCE)

Inmerso en la promoción del disco con el que conmemora sus 20 años en el mundo de la música, 'Dos hombres y un destino', David Bustamante ha viajado hasta Sevilla para presentar su nuevo trabajo y, esquivo, ha evitado pronunciarse sobre si ya ha podido conocer al hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, Miguel Jr, nacido el pasado 11 de abril.

Una pregunta cuya respuesta hace unos días en Madrid fue un rotundo "no" pero que ahora ha preferido esquivar con un "es algo que ya he contestado mil veces, ¿qué quieres que diga?", por lo que suponemos que a causa de las restricciones de la pandemia todavía no ha visto al hermanito de su hija Daniella, que como aseguraba Paula hace unos días, está "como loca" con su pequeño.

Muy molesto, David se ha negado a hablar sobre el hijo de su exmujer, asegurando que "me parece ridícula la pregunta". "Me la hacéis todos y no tiene sentido hacérmela", ha añadido, cansado de que le saquemos continuamente el tema de la nueva maternidad de Paula Echevarría, de la que se separó hace 4 años.

En uno de los mejores momentos de su vida a todos los niveles y a punto de celebrar su tercer aniversario con Yana Olina, David es uno de los flamantes fichajes - al lado de otros rostros conocidos como Terelu Campos o Victoria Abril - de la próxima edición de 'Masterchef celebrity', un reto sobre el que confiesa estar "muy nervioso" pero que espera ilusionado. "Tengo muchas ganas de empezar y aprender", confiesa.

Con el pelo visiblemente más largo y presumiendo de su nuevo y espectacular cuerpo tras haber perdido más de 20 kilos en los últimos meses, Bustamante está en un gran momento profesional. Y a su fichaje por 'Masterchef' se une la buena acogida que está teniendo su nuevo disco, "Dos hombres y un destino": "Estoy muy contento y muy agradecido la verdad. Estoy como un titán".

Todavía afectado por el inesperado fallecimiento de Álex Casademunt en un accidente de tráfico el pasado mes de marzo, el cántabro ha confirmado que estará presente en el concierto homenaje al desaparecido triunfito: "Claro, por supuestísimo, hombre. Debo estar, vamos, no puedo faltar". Orgulloso por el éxito que está teniendo la canción póstuma de su compañero en 'Operación triunfo', Bustamante asegura que el tema "es maravilloso y es una pena que él no esté viendo todo lo que se le quería".

Por último, Bustamante ha querido aclarar la polémica que surgió tras asegurar en Instagram que el color morado estaba de "moda". Una afirmación que sus haters han interpretado como una crítica a 'Podemos' y por la que le han llovido las críticas, que zanja cansado: "Os encanta un salseo. Mira, pues nada, se ve que es una broma y que es un malentendido, y ya está. Cero polémicas, cero. Vosotros que le dáis muchas vueltas".