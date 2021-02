David Bustamante habla por primera vez de su batalla judicial con su ex-asesor

MADRID, 25 (CHANCE)

Este pasado miércoles nos quedábamos de piedra al conocer por la exclusiva de la revista "Hola", que David Bustamante está inmerso en una batalla legal que ya dura cinco años contra su exasesor y mano derecha, Francisco Juan Manjón, al que el cantante reclama en los tribunales medio millón de euros.

Un duro varapalo para el cantante, que habría visto como una de sus personas de confianza le habría, supuestamente, engañado, causándole una importante deuda con Hacienda que afortunadamente ya habría solventado. Hemos hablado con el exmarido de Paula Echevarría tras conocer la noticia y lo cierto es que nos ha dejado muy sorprendidos porque asegura que no hubiese querido nunca que se hubiese filtrado a la prensa, ya que no le hace ningún favor.

De esta manera, el cantante ha dejado claro que va a seguir su línea personal y no va a hablar de procesos tan privados e íntimos: "Nunca he hablado de cosas tan serias y menos tan íntimas. Primero que hable la justicia y luego ya... no sé quién lo ha filtrado, pero ha hecho muy mal. Cuando se solucione ya veré, no hay 'peros'. Siempre he sido discreto con todas las cosas y más con las polémicas"

Quien conoce a David Bustamante sabe perfectamente que no le gusta hablar públicamente sobre sus relaciones sentimentales, ni tampoco de los problemas personales que pueda tener en su vida. Por tanto, nos quedamos con las palabras que nos ha regalado en las que asegura que cuando hable la justicia, se entenderá todo.