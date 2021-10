David Bustamante, pletórico en el estreno de 'Ghost, el musical', confiesa si tiene planes de ampliar la familia

MADRID, 20 (CHANCE)

Por fin llegó el día. Después de varias representaciones y de superar la prueba 'de fuego' de enfrentarse al público en su primer papel como protagonista de un musical, David Bustamante ha estrenado 'Ghost' en el teatro EDP Gran Vía por todo lo alto. Un día muy especial en el que contó con el apoyo de numerosos amigos como Pablo López, Ana Guerra, Juan Peña, Samantha Vallejo Nájera o Shaila Dúrcal entre otros, y en el que echamos de menos a Yana Olina, con quien el artista atraviesa uno de los mejores momentos de su vida.

Después de tres años de amor... ¿Piensan ya en ampliar la familia? A estas y otras preguntas nos ha contestado un David que, radiante en uno de los días grandes de su carrera artística - dando el salto con nota al mundo de los musicales - ha asegurado que "es un sueño hecho realidad". "Tenía mucho miedo y está siendo una aventura maravillosa, impresionante. El público está llenando el teatro todas las funciones, una gozada, estoy disfrutando un montón, súper divertido, mucha responsabilidad, un proyecto muy difícil pero de los más bonitos que he tenido nunca", ha confesado.

Pletórico, Bustamante ha explicado por qué decidió dar el paso de debutar como actor de musicales, un género que siempre da mucho respeto a los cantantes: "Soy inquieto y me gusta crecer, aprender. Me gusta salir de mi zona de confort, es la manera de experimentar y cuando me ha llegado la oportunidad no he dudado". "Me he preparado durante mucho tiempo para poder hacerlo y estoy muy contento con la reacción de la gente", ha apuntado orgulloso, dejando claro que "es un trabajo arduo y por eso he hecho tantos ensayos, y dado clases de interpretación para que sea más real, porque al final no estoy dando un concierto como David Bustamante, estoy desarrollando una historia maravillosa".

Muy contento con las "críticas constructivas" que le han llegado tanto por su faceta de actor de musical como por su participación en 'Masterchef Celebrity' - donde lo está dando todo y donde le hemos visto estallar en más de una ocasión, el cántabro revela que "aunque ha habido roces" con sus compañeros, "nunca ha llegado la sangre al río, nos llevamos muy bien todos". "Ha sido una aventura muy bonita", ha asegurado, feliz por una experiencia de la que solo saca cosas positivas.

Presumiendo de figura con un traje celeste después de perder en los últimos tiempos más de 20 kilos, Bustamante nos ha explicado que el secreto está "en comer rico de forma saludable, que hasta que no se sabe no se hace". Un cambio en el que su pareja, Yana Olina, tiene mucho que ver, y a la que echamos de menos en su gran estreno. "Ya ha venido cuatro veces y tiene tres más previstas. Es la que pasaba el texto conmigo en casa y se sabe todos los personajes. Siempre me apoya. Es un amor", ha confesado enamorado.

Eso sí, de ampliar la familia, ni pensarlo por el momento. "¡Qué necesidad! Déjalo. Todo a su tiempo. Claro que no lo descarto porque es lo más maravilloso", ha asegurado el artista, centrado en su carrera profesional y con "terminando el nuevo disco, que se publicará a primeros de año".

