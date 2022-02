David Bustamante, romántica declaración de amor a Yana Olina por San Valentín: "Un ángel"

MADRID, 15 (CHANCE)

Ultimando los detalles de su próximo disco y contando los días para comenzar la completa gira con la llevará el musical 'Ghost' por toda España, David Bustamante ha reaparecido en los escenarios coincidiendo con el día de San Valentín en el concierto 'Únicas' de Cadena Dial celebrado en el Teatro Coliseum de Madrid.

Una cita muy especial en la que el cántabro coincidió con artistas y amigos como Pablo López, Vanesa Martín, Pastora Soler o Rozalén y en la que, como no podía ser de otra manera tratándose del Día de los Enamorados, dedicó unas preciosas palabras a su novia, Yana Olina, en la que sin duda ha encontrado a su 'media naranja' y con la que tras casi cuatro años de amor ya suenan campanas de boda.

"Soy muy romántico" ha confesado Bustamante, sorprendiéndonos con una declaración pública de amor a la bailarina que, una vez más, nos ha dejado sin palabras y nos ha dado un pelín de envidia, para qué negarlo: "Yana es una persona muy especial. Me harto de decirlo pero es así. La persona que me completa, que me llena. La persona que amo y la mejor persona que he conocido en mi vida. La suerte que tenemos los que la conocemos, es algo realmente* es un ángel. La mejor persona, en general. Es ideal".

En un gran momento profesional y señalando que este va a ser "un año intenso tanto con la gira del musical como con mi gira", el triunfito confiesa que 'Ghost' ha sido "una experiencia y una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. Un regalazo. Me he quedado enamorado y espero que no sea la última. Es muy bonito meterse en la piel de otra persona". "Hay un antes y un después, sin ninguna duda", afirma ilusionado.

Orgullosísimo de su hija Daniella, David está muy 'arrepentido' de haber contado en una de sus últimas entrevistas que había suspendido música - "la pobre, me echa unas broncas por contarlo todo" ha admitido - y radiante confiesa cómo ha mejorado sus notas: "Me sacó el otro día un notable alto". "Yo estoy contento ya con eso, con que apruebe, por favor. En casa de herrero, cuchillo de palo. Una maravilla, ya se ha puesto las pilas. Hizo lo que tenía que haber hecho: preguntarme" añade travieso y con una sonrisa que refleja el amor incondicional que siente por su única hija, de 13 años, fruto de su relación con Paula Echevarría.

?Precisamente sobre la actriz nos ha hablado Bustamante, confesando que estaría encantado de cocinar para su ex tras su paso por 'Masterchef Celebrity'. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!

?