David Bustamante, roto de dolor tras la muerte de Álex Casademunt

MADRID, 3 (CHANCE)

Si alguien podía presumir de complicidad con Álex Casademunt ese era David Bustamante. Convertidos en "Zipi y Zape" durante su paso por la academia de "Operación Triunfo" hace la friolera de 20 años, los artistas siempre hicieron gala de una gran amistad y, cuando el cántabro publicó su primer disco al terminar el concurso, su compañero colaboró con él en uno de los temas más famosos del ex de Paula Echevarría, "Dos hombres y un destino".

Una canción que Bustamante ha reversionado con motivo de sus dos décadas en el mundo de la música sin contar en esta ocasión con Álex, lo que generó gran controversia. Sin embargo, ambos artistas hablaron del asunto que, lejos de distanciarlos, les acercó aún más y juntos planeaban una sorpresa para sus fans.

Por eso, el repentino fallecimiento de Álex a los 39 de años en accidente de tráfico ha dejado devastado a David que, sin poder creerse la noticia, llora amargamente la marcha de su gran amigo. Con una fotografía de ambos sobre el escenario presumiendo de esa complicidad única que les unía, el cántabro compartía a través de su cuenta de Instagram hace unos minutos las siguientes palabras: "No es Justo! No puedo... Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP".