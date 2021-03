David Bustamante sufre un nuevo varapalo, absuelven a su ex representante Manjón

MADRID, 16 (CHANCE)

Estas no están siendo unas semanas fáciles para David Bustamante ya que a la pérdida de su amigo y compañero de profesión Álex Casademunt, ahora hay que sumarle la absolución de su ex representante Francisco Juan Manjón de los delitos de apropiación indebida, administracicón desleal, estafa y falsedad documental de los que el cantante le acusaba.La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exrepresentante de David Bustamante del delito de estafa y apropiación indebida del que fue acusado por el artista y su padre y ha condenado al cantante al pago de las costas procesales sobre la supuesta responsabilidad civil del caso por "temeridad". En la sentencia, con fecha del pasado 1 de marzo, la Sección 29 de la Audiencia Provincial también absuelve a la mujer de Manjón, Ana María, de la responsabilidad civil solicitada por la acusación particular.En esta ocasión se detallan varias transferencias hechas por Manjón desde cuentas de mercantiles de Bustamante a cuentas suyas y de su mujer, asegurando que "todas estas transferencias han sido previa y/o posteriormente autorizadas por D. David Bustamente, sin que se hayan declarado la nulidad de los contratos que las autorizan". Según los acusados, el representante se transfirió irregularmente de sus cuentas más de 400.000 euros, cuando su sueldo era de 700 euros al trimestre.Los magistrados destacan en su sentencia "la enorme extrañeza" que producen las cláusulas firmadas por Bustamente y Manjón en otros documentos, "por su bondad para el acusado, siendo incuestionablemente perjudiciales (y mucho)" para el artista, pero incide en que "se trata de documentos firmados por él, que no han sido declarados nulos y que por tanto, le obligan".

