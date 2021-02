David Bustamante vuelve a los escenarios de la mano de su nuevo disco, "20 años y un destino"

MADRID, 19 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a punto de cumplirse sus 20 años de carrera musical, David Bustamante celebra su éxito con un disco muy especial llamado '20 años y un destino' en el que contará con una reedición muy especial de la mítica canción 'Dos hombres y un destino'.

Ilusionado, y presumiendo de músculos y de su impactante cambio físico después de perder en los últimos meses más de 20 kilos, el cántabro ha comenzado con la promoción de su esperado disco aniversario en la localidad malagueña de Torremolinos, donde recibió el cariño de sus fans, de lo más entregadas con el cantante.

Poniendo toda la piel en el asador junto al resto del equipo de Cadena Dial, Bustamante volvió a demostrar que es un bailarín de lo más experimentado ya que compartió baile con algunas de las invitadas al programa con las que derrochó simpatía y naturalidad.

Mientras que su ex mujer, Paula Echevarría, está a punto de convertirse en mamá de nuevo con Miguel Torres, David intenta mantener su relación con Yana Olina al margen del foco mediático. Enamoradísimo de la bailarina, con quien lleva más de dos años de relación, el cántabro, volcado en su profesión, todavía no se plantea darle un hermanito a Daniella.

Con el pelo más largo, y un traje gris marengo combinado con un ajustado jersey azul marino con el que presumió de sus espectaculares bíceps, Bustamante ha hablado de su nuevo y esperado trabajo, "20 años y un destino". "Son 15 canciones y no son reediciones. Las hemos transformado, pero las he reinventado como entiendo mis canciones hoy en día, las he redescubierto 20 años y ha sido un proceso emocionante", ha desvelado el cantante.

Feliz, el de San Vicente de la Barquera confiesa que "tengo muchas ganas de volver a la normalidad, disfrutar de la música, celebrar estos 20 años que non son pocos y disfrutar de las canciones que me han hecho llegar hasta aquí de otra manera. Hemos aprendido mucho, hemos tropezado, nos hemos vuelto a levantar, pero me he sentido muy respaldado por vosotros. Tengo ganas de cumplir otros 20 años. Espero seguir aquí, depende de vosotros".