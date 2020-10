David Bustamante vuelve a un plató de televisión junto a Toñi Moreno

MADRID, 5 (CHANCE) Alejado del foco mediático desde hace meses, David Bustamante vuelve a un plató de televisión de la mano de Toñi Moreno y su programa 'Un año de tu vida'. Echando la vista atrás en su carrera profesional, David recordó su paso por la academia de Operación Triunfo en 2001, sin duda el año más importante de su vida: "Sin ninguna duda me cambió la vida, ahí empezó todo. Ahí conocí a todas esas personas que son mi familia y fuí una perosna plena, feliz, ahí empezó todo" reconoció Bustamante.Coincidiendo detrás de cámara con Poty Castillo y su compañera de edición Natalia, los espectadores no pudieron disfrutar del reencuentro de David y Poty en plató y es que, aunque ambos compartieron una gran amistad durante años, en estos momentos su relación es inexistente. Durante el programa también pudimos ver a una emocionada Paula Echevarría enviando un mensaje muy especial para su gran amigo Poty y es que ellos sí que han sabido mantener su amistad con el paso de los años.Feliz por el momento personal que está viviendo, David mostró su sentido del humor al hablar de su paso por el programa de baile en el que conoció a su actual pareja, Yana Olina: "Encima que gané el concurso me quedé con la bailarina, gloria bendita. Yo me apunto a un bombardeo, me gusta divertirme, aprender" confesó. Consciente de los comentarios que ha suscitado su subida de peso en los últimos años, el cántabro se mostró rotundo: "Si me dicen que estoy gordito, que vengan y me toquen. No es igual tener 20 años que 38, cada vez es más difícil, mantenerse, uno sube por circuntasncias, por estrés...tengo espejo en casa, no hace falta que me lo recuerden".Después de una vida llena de trabajo y de éxito, David reconoce que ha obtenido el reconocimiento de su tierra, San Vicente de la Barquera: "Creo que la vida, aunque he trabajado mucho, ha sido muy generosa conmigo, aparte de todos los losgros profesionales, el mayor tesoro es que le quieran a uno, aparte de todo lo que digan". Sobre el gran patrimonio que ha logrado reunir en todos estos años, David confiesa: "No soy un tío 'mirao', soy un disfrutón, para mí no soy gastón pero regalar sí me gusta, si un amigo no puede... le invito a las vacaciones al mismo hotel que yo, a mis padres que no les falte de nada, mi mayor privilegio es poder regalarle las cosas a mis seres queridos".Sin duda alguna su hija Daniella es la persona más importante en su vida y es que el cantante está feliz de poder darle a su hija todo lo que él no tuvo: "No malcrío pero nunca permito que pase ganas desmedidas por algo que merece. Yo no lo he tenido, el dinero te da tranquilidad para que no le falte de nada a la gente a la que quiero. Es muy dificil regalarme algo en mi cumpleaños pero el mejor regalo siempre lo van a tener de mi parte".Durante el programa David recibió muchas sorpresas en forma de vídeo y es que su amiga Shaila Dúrcal tuvo unas palabras muy bonitas para él a lo que David respondió: "Aparte de una grandísima artista es un ángel, una de las personas más bonitas que me he cruzado en la industria musical".Tras una relación con la prensa con muchos altibajos, David confiesa cuáles son las preguntas que más le molestan por parte de los reporteros que han seguido de cerca su divorcio con Paula Echevarría: "Es normal que interese mi vida, pero si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele que lo dejen ahí, que no sigan insistiendo día tras día".

