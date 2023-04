David Rodríguez, el fisio de Isabel Pantoja al que relacionan con Anabel, huye al escuchar el nombre de Yulen Pereira

MADRID, 13 (CHANCE)

Un mes después de su ruptura con Anabel Pantoja, Yulen Pereira ha roto su silencio en las páginas de la revista Lecturas con unas demoledoras declaraciones que no dejan en buen lugar a la influencer. Tal y como confiesa el esgrimista decidió acabar con su noviazgo por el mal carácter, los celos y las inseguridades de la sobrina de Isabel Pantoja, a la que reconoce que no le salía ni besar ni darle conversación.

Una entrevista que se une a los mensajes que 'Sálvame' ha filtrado en los que el hispano-cubano se queja del carácter caprichoso y complicado de la que era su novia, y a los que la sevillana no quiere ni oír hablar ya que, como ha asegurado, "mi prioridad es avanzar y no mirar para atrás. No me interesa".

Mientras tanto, sus excompañeros de programa creen que Anabel no habría sido leal a Yulen durante su noviazgo y siguen insistiendo en que habría tenido un affaire con el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, David Rodríguez, durante la gira por Norteamérica de la tonadillera.

El cordobés -que en el pasado no dudó en desmentir los rumores y dejar claro que lo único que le une a la influencer es una buena amistad- ha cambiado radicalmente de actitud y al ver a las cámaras y escuchar el nombre de Yulen Pereira, no ha dudado en huir subido en su patinete eléctrico, dejando en el aire qué le parecen las demoledoras declaraciones del deportista sobre Anabel.