David Rodríguez, fisioterapeuta de Isabel Pantoja, confiesa que su relación con Anabel va "muy bien"

David Rodríguez está disfrutando de la Feria de Abril con la influencer, con la que se especula que podría tener algo más desde que se conocieron durante la gira por Norteamérica de Isabel Pantoja

MADRID, 26 (CHANCE)

"No, yo novios ahora mismo no. No tengo ganas". Con estas contundentes declaraciones Anabel Pantoja ha dejado claro ante los micrófonos de Europa Press que lo último en lo que piensa es en volver a enamorarse tras su polémica ruptura con Yulen Pereira a principios de marzo.

Sin embargo, sus excompañeros de 'Sálvame' siguen insistiendo en que la influencer podría estar ilusionada con el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, David Rodríguez, con el que habría 'roneado' durante el tour por Norteamérica de la tonadillera, cuando todavía salía con el esgrimista.

Haciendo oídos sordos a estos rumores de que entre ambos hay algo más que una simple amistad, Anabel y el joven cordobés se han reencontrado en la Feria de Abril dos meses después de la gira en la que se conocieron y se han dejado ver de lo más cómplices y cercanos por el Real de Sevilla.

Este martes, David se ha separado por unas horas de la prima de Kiko Rivera para acompañar a su abuelo a los toros y ha sido a su llegada a La Maestranza cuando, sonriente aunque escueto en palabras, ha confesado que su relación con Anabel va "muy bien". "Va todo fenómeno" ha añadido, dejando en el aire si entre ambos podría surgir el amor: "Por favor, déjame".