David Summer revela la verdadera historia de 'Marta tiene un marcapasos'

MADRID, 20 (CHANCE)

Con más energía que nunca a sus 57 años, David Summer se sienta en 'El Hormiguero' y lo hace reconociendo que nunca pensó que a los 50 años seguiría cantando canciones tan míticas como 'Sufre mamón': "A mi ex mujer le decía, no me dejes salir al escenario con 50 años a cantar 'Sufre Mamón', pero luego fue mi 50 cumpleaños y la canté". Convencido de que todavía le queda mucho camino por recorrer sobre los escenarios: "El único límite es la salud, mientras que estemos con ganas e ilusión... es verdad eso de que de ilusión también se vive".Alejado de los escenarios por culpa de la Covid-19, Summer confiesa que nunca había estado tanto tiempo sin hacer un concierto: "Tengo muchas ganas de subirme a un escenario pero lo pienso y me acojona un poco. En 40 años nunca había estado más de un año entero sin subirme al escenario. Me doy cuenta de que esto no se olvida nunca y cuando te subes ya va todo rodado". Aunque ya presentaron nuevo disco en 2019, David asegura que esta cuarentena le ha servido para componer como lo hacía cuando era joven por lo que pronto estrenarán nuevo trabajo: "En 2019 hicimos 'Resurreción' y ahora espaciamos más los discos, dejamos dos o tres años pero el confinamiento nos ha hecho preparar otro disco. Me puse a componer como un desquiciado, iba a tema por día, como cuando era un chaval".Creador de algunas de las canciones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, el vocalista de 'Hombres G' reconoce que sabe cuando una canción es buena y cuando no: "Yo sé cuando una canción mía es buena, lo sé porque no soy tonto. Una canción bonita lo es y me emociono cuando una canción sé que tiene un gran potencial".Recordando algunas de las anécdotas que han marcado su vida en muchos de sus viajes por todo el mundo, Summer revivió con Pablo Motos una de las situaciones más subrealistas que ha vivido: "Estabamos en Cali después de un concierto y alguien nos llevó a una fiesta, la fiesta era un descontrol y yo estaba super cansado del concierto. Alguien me acercó a la ciudad y en el camino nos cerraron unos tíos paramilitares, sin camisa, con pistola... yo iba con un pedo bestial y se me cortó rápido. Me salió el David Summer diplomático, le dije que era de 'Hombres G' y eso me salvó la vida. En aquel momento me habrían pegado un tiro y me habrían dejado allí".Con muchas historias surrealistas sobre el origen de una de sus canciones más conocidas, 'Marta tiene un marcapasos', David reconoce entre risas: "La historia real no la sé ni yo. En aquella época mi padre hacía chistes sobre la pasionaria y ella tenía un marcapasos. Por aquellas fechas también se estrenó Alien. Hice una mezcla rara y salió la canción más surrealista que he hecho en mi vida y la tengo que cantar todos los días por cojones".