David Valldeperas, zasca a Antonio David Flores tras sus críticas a 'Sálvame': "No sé qué ha dicho, no le sigo"

MADRID, 29 (CHANCE)

Centrado en su faceta de YouTuber, Antonio David Flores ha hecho de su canal el altavoz perfecto para cargar contra su exprograma y sus excompañeros. Más rotundo y enfadado que nunca, el ex de Rocío Carrasco ha criticado duramente tanto a 'Sálvame' como a algunos de sus principales rostros, como Jorge Javier Vázquez, al que ha 'exigido' en uno de sus últimos vídeos que se disculpe con su hija Rocío y con las mujeres a las que ha vejado en televisión.

Un paso más en su guerra contra el universo 'Sálvame' después de prometer tras su despido que no pararía hasta que los responsables del programa y de las injusticias cometidas sobre él pagasen por ello.

Una advertencia a la que David Valldeperas, de lo más sonriente, ha respondido con zasca incluido dejando claro que no tema para nada a Antonio David: "No sé que ha dicho porque no le sigo mucho, pero miedo a qué, en absoluto", ha asegurado el director de 'Sálvame', íntimo amigo de Rocío Carrasco, evitando dar la réplica al excolaborador.

Sobre lo que sí se ha pronunciado Valldeperas ha sido sobre el posible regreso de Anabel Pantoja al programa algo que, no oculta, está deseando. "Espero que vuelva, a ver si la recuperamos", ha afirmado, confesando que tendrán "piedad" con la sobrina de Isabel Pantoja porque es "nuestra niña favorita".

Además, el director de 'Sálvame' nos ha contado cómo está Rocío, desvelando cuándo la podremos ver y aclarando por qué no ha vuelto al programa como 'defensora de la audiencia'.