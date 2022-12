DBRS cree que el acuerdo hipotecario tendrá poco impacto sobre las provisiones de la banca

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

DBRS Morningstar ha realizado un análisis del acuerdo hipotecario pactado entre el Gobierno y la banca y sostiene que, a pesar de que el perímetro potencial de familias beneficiadas por el mismo es amplio, tendrá un impacto limitado sobre la rentabilidad y las provisiones de la banca.

El 22 de noviembre, el Gobierno aprobó una serie de medidas acordadas por la banca para ayudar a hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos de interés. El Ejecutivo estima que este acuerdo puede aliviar a cerca de un millón de hipotecados.

La firma considera que el número de potenciales beneficiarios puede ser elevado, aunque no cree que impacte de forma significativa sobre la rentabilidad y el nivel de provisiones del sector. Tampoco espera un impacto importante en el rendimiento de los activos de las carteras RMBS.

Además, recuerda que los préstamos afectados no se clasificarán como préstamos dudosos ('stage 3'), sino como préstamos en vigilancia especial ('stage 2'), lo que supone que las métricas clave de la calidad de los activos no se deteriorarán y los cálculos de los ingresos por intereses no se verán afectados.