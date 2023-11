Dcoop insta al Gobierno a que esté "pendiente" de la posible venta de Deoleo para que se quede en España

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Dcoop, la cooperativa agroalimentaria española formada por 75.000 agricultores y ganaderos, ha exigido al Gobierno que esté "pendiente" de la posible venta de Deoleo, fabricante de Hojiblanca y Carbonell, para que ésta se quede en España.

"Es bueno que el Gobierno esté pendiente de esta operación, pero estamos en una economía de libre mercado. Hay cosas que se pueden hacer para que las empresas estretégicas se queden aquí", ha asegurado el presidente de Dcoop, Antonio Luque.

De esta forma, ha reiterado que el Ejecutivo debe estar pendiente de esta posible operación, y en el caso de que esté interesado un grupo español, ver cómo puede ayudar para que una compañía estratégica como Deoleo siga siendo de capital nacional, para evitar lo que pasó con la entrada del grupo saudí STC en Telefónica.

Luque ha reiterado que espera que las marcas de Deoleo como Hojiblanca o Carbonell sigan siendo españolas. "Ojalá que las marcas de Deoleo sean propiedad de alguien del sector productivo español que les dé estabilidad y confianza. Lo que más me preocupa es que al que se le venda sea alguien que defienda el tema de la calidad, la pureza y autenticidad del producto. Es lo que más preocupa despues del tema del agua", ha recalcado.

Respecto al interés de su cooperativa por hacerse con Deoleo, el presidente de Dcoop ha sido cauto, consciente de que se trata de una "operación complicada y económicamente importante". "Estudiarlo, se estudia siempre, Deoleo o cualquier empresa. Que Deoleo está en venta no hay duda, y a partir de ahí tiene que tener el precio adecuado, pero primero ellos tienen que tomar una decisión", ha reconocido.

De esta forma, Luque ve "difícil" que venga otro fondo a comprar la multinacional. "Lo hemos estudiado, pero primero tiene que decidir Deoleo qué hacer y luego ya veremos", ha recalcado, sobre las posibilidad de entrar en la puja por la compañía.

CREE QUE EL 2024 SERÁ UN BUEN AÑO PARA OPERACIONES CORPORATIVAS

Por otro lado, el presidente de Dcoop no ha descartado llevar a cabo operaciones corporativas viendo la situación que atraviesa las empresas del sector agroalimentario. "Hay posibilidad de operaciones corporativas que se pueden hacer con empresas más pequeñas. No me importaría hacer alguna operación como la de Pompeian en otro país", ha avanzado.

Luque ha precisado que actualmente "no" hay nada concreto, pero ha señalado que el 2024 va a ser un ejercicio "complicado" para las empresas del olivar, por lo que puede ser un año para "salir de compras".