Debate.-Espadas: "Ha habido un ofrecimiento formal de Vox y Moreno no ha dicho que no. El que calla otorga"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Espadas, ha considerado este martes, a la conclusión del segundo debate televisivo de la campaña de las andaluzas, celebrado en la RTVA, que "hay un pacto no escrito, una declaración de amor, claro, expreso, un ofrecimiento formal", entre PP y Vox por cuanto ha señalado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, "no ha dicho que no" para concluir que "el que calla, otorga" sobre que "no pactaría con Vox".

Espadas, en su comparecencia ante los medios de comunicación posdebate, ha apelado a que "quedan cuatro días para culminar" la campaña con la previsión de que "el votante progresista no se va a quedar en casa".

Ha atribuido a éstos que "ganarán las encuestas, no como en diciembre de 2018" con la consideración de que "la buena democracia" es la que tiene "niveles altos de participación porque decide". "Avanzar para progresar, no avanzar para perder lo conquistado", ha dicho Espadas.

En su análisis del debate, el líder de los socialistas andaluces se ha declarado "muy satisfecho" en su tarea de "dejar claro que el presidente de Andalucía se aleja mucho de los problemas reales", entre los que ha mencionado la protesta de diferentes trabajadores públicos que se concentraban ante la puertas de los estudios de Canal Sur en el pabellón de Retevisión tras haber quedado excluidos del decreto del Gobierno andaluz para estabilización del empleo temporal en la Administración y sector instrumental autonómico.

Espadas ha sostenido que Moreno "vuelve a hacerse invisible en el debate", convencido de que el presidente andaluz "no está cómodo, no ha querido participar", mientras que ha descrito el debate como "respetuoso" para "aquéllos que nos ven de quienes queremos ser candidatos a presidir el gobierno".