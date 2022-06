Debate.-Rodríguez ve a Vox como "brazo político del terrorismo machista" y Olona promete eliminar leyes ideológicas

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Las candidatas a la Presidencia de la Junta de Adelante Andalucía y de Vox en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Teresa Rodríguez y Macarena Olona, respectivamente, han mantenido este lunes un tenso enfrentamiento dialéctico en torno a la violencia machista, al respecto de la cual la aspirante de la coalición de Adelante ha definido a Vox como "brazo político del terrorismo machista", mientras que Macarena Olona se ha comprometido a "derogar todas las leyes ideológicas y sectarias aprobadas en Madrid y Andalucía" si logra acceder al Gobierno de la Junta.

Este enfrentamiento entre Macarena Olona y Teresa Rodríguez se ha producido en el transcurso del segundo bloque del debate a seis que se ha emitido este lunes por la noche en Radio Televisión Española (RTVE) entre los aspirantes a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas en representación del PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía.

En el marco de este bloque, centrado en educación, sanidad, servicios sociales e igualdad, y al hablar de la violencia de género, Teresa Rodríguez ha responsabilizado al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, de "estar alimentando a la bestia" usando el concepto de "violencia intrafamiliar" en boca de su consejero de Salud, Jesús Aguirre, que es un término que "oculta las causas de la violencia machista, de género, que es una situación de discriminación histórica de las mujeres", ha alertado.

Ha añadido que las mujeres "sufren especialmente la violencia machista porque hay una situación de patriarcado y machismo que son causas" de esa violencia, y ha subrayado que cuando se "ocultan las causas" se es "cómplice de la violencia machista, y Vox es el brazo político del terrorismo machista".

"Son los que blanquean a los maltratadores, son el partido de los maltratadores", ha sentenciado Rodríguez, a quien Olona ha replicado que, "como hija, como hermana, como madre, como política española, como candidata, afirmo que la violencia no tiene género".

Además, ha reivindicado frente a la candidata de Adelante que Vox ha "levantado la bandera de la igualdad entre españoles, porque con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones, y no vamos a arriarla, no nos van a enviar al rincón, a diferencia del PP", ha apostillado.

"Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho, porque vengo aquí con hambre de prosperidad y protección para los andaluces", y "me pondré por delante para protegerles", ha proclamado la candidata de Vox para comprometerse seguidamente a "derogar", si obtiene la "confianza" de los andaluces, con "todas las leyes ideológicas y sectarias que han aprobado en Madrid y Andalucía basándose en un feminismo que lidera Irene Montero y todos representan", y que es "puro hembrismo, porque se basa en el odio patológico hacia el varón", ha sostenido Olona.

La candidata de Vox ha instado a Rodríguez a no hablar "en el nombre de millones de mujeres andaluzas a quienes hoy represento". "No hablen en nuestro nombre, porque entendemos al hombre como complementario y no como enemigo", ha enfatizado.

