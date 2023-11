Decenas de miles de personas desbordan la plaza Cibeles para protestar contra la amnistía y Sánchez

Feijóo y Abascal acuden a esta protesta de la sociedad civil con manifestantes al grito de 'Pedro Sánchez, a prisión' y 'Viva España'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Decenas de miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea han abarrotado este sábado la madrileña plaza de Cibeles y las calles adyacentes para protestar contra la ley de amnistía que han pactado el PSOE y los independentistas. El lema más coreado por los manifestantes ha sido 'Pedro Sánchez, a prisión'.

Esta movilización, que se celebra dos días después de que Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno, ha sido convocada por más de un centenar de foros y asociaciones cívicas bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad'.

Mientras que los organizadores han cifrado en casi un millón los asistentes a su protesta, que ha transcurrido sin incidentes, la Delegación del Gobierno en Madrid considera que se han congregado unas 170.000 personas, superando con creces el dato de 80.000 que ofreció hace una semana tras la protesta organizada por el PP en la Puerta del Sol de Madrid contra la amnistía.

GRITOS DE SÁNCHEZ Y PUIGDEMONT "A PRISIÓN"

Los manifestantes --que han abarrotado las calles aledañas de Alcalá, Paseo del Prado o Gran Vía-- portaban pancartas como 'Sánchez a prisión', 'Sánchez vendepatria traidor', 'Sánchez fuera del partido' o 'Pedro Sánchez es el judas del siglo XXI'. Allí han coreado también lemas como "Puigdemont a prisión", "Sánchez, dimisión", "Viva España" o "Me gusta la fruta" --que ha popularizado el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso--, siendo el más repetido "Pedro Sánchez, a prisión".

Los organizadores han amenizado el acto con bandas sonoras de la Transición como 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat, 'Libre' de Nino Bravo, 'Libertad sin ira', 'Mi querida España' de Cecilia o 'Que viva España' de Manolo Escobar.

Al arranque del acto, donde ha habido una ovación a Alejo Vidal-Quadras tras recibir un disparo en la cara hace una semana, los organizadores han explicado que con esta protesta querían "plantar cara al proceso de aniquilación del Estado de Derecho" y decirle al presidente del Gobierno que no actúan en su nombre.

SAVATER LLAMA A LA "DESOBEDIENCIA DEBIDA"

Después, se han sucedido varias intervenciones, como la del eurodiputado portugués Paulo Rangel, el profesor Félix Ovejero, los escritores Andrés Trapiello y Albert Boadella, la víctima de ETA Conchita Martínez, el periodista venezolano Miguel Henrique Otero y la presidenta de S'ha Acabat!, Júlia Calvet.

El último discurso ha corrido a cargo del escritor y filósofo Fernando Savater, quien ha llamado a la "desobediencia debida" relativa a aceptar a aquella ley que va en contra del espíritu de la libertad y la igualdad de los españoles.

Según Savater, es la hora de "luchar contra la cobardía" y el "qué más da" porque el Gobierno confía en el "aburrimiento" y el "cansancio" de la ciudadanía. "No os aburráis, no os canséis, no toleréis lo intolerable porque quien tolera lo intolerable acaba viviendo de una manera miserable", ha dicho a los asistentes.

Por su parte, Boadella ha afirmado --en un vídeo grabado proyectado en el escenario-- que su vida empezó en una "dictadura militar" y "va camino de acabar en una dictadura progre". "Me jode", ha exclamado, con un público que ha coreado después 'A mi también me jode' y 'Pedro Sánchez dictador'.

El eurodiputado Paulo Rangel ha recalcado que la Ley de Amnistía no es un problema de España sino de Europa y ha proclamado que "el que resiste, gana". "Resistiré", le han respondido un grupo de manifestantes.

También ha habido un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su actuación en Cataluña tras el 1-O en 2017, con mención especial a aquellos policías que sufrieron graves heridas en los altercados del 'procés', algunos de ellos aún con secuelas y sin poder incorporarse al servicio activo. Los organizadores han pedido un aplauso de los asistentes para todos ellos.

FEIJÓO Y ABASCAL SECUNDAN LA PROTESTA, AUNQUE NO HAY FOTO CONJUNTA

La convocatoria ha contado con el respaldo de los máximos dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que llevan días llamando a secundar masivamente esta concentración de la sociedad civil. También estaba presente el líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

Feijóo, que ha acudido acompañado por varios de sus 'barones', como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha exigido a Sánchez que "no levante muros" entre españoles y, aunque ha alertado de que "las alarmas de la democracia están encendidas" ha pedido a la ciudadanía que no tenga "miedo" porque España es un sistema democrático.

Por su parte Abascal ha pedido una reunión a Feijóo para "coordinar la respuesta institucional" frente al "golpe" de Pedro Sánchez que se consuma con la ley de amnistía. No ha habido foto conjunta de ambos, si bien han mantenido un contacto por WhatsApp antes de acudir a esta protesta.

LAS ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONVOCANTES

Entre las más de cien asociaciones cívicas convocantes de esta protesta figuran Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España o Nuevo Espíritu de Ermua. Muchas de ellas ya promoveron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema 'Por España, la Democracia y la Constitución'.

El acto, que ha terminado con el himno nacional, y proclamas de 'Viva España', 'Viva la Constitución' y 'Viva el Rey', ha contado también con la asistencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; el exdiputado de Cs Marcos de Quinto; la expresidenta de UPyD, Rosa Díez; o la diputada del PP por Madrid Cayetana Álvarez de Toledo.