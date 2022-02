Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid contra la guerra en Ucrania: "Putin asesino"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Decenas de miles de personas se han manifestado este domingo 27 de febrero en diferentes puntos de Madrid, convocados por colectivos de apoyo a Ucrania, para pedir que cese la guerra tras la invasión de las tropas rusas.

Una de las marchas pacíficas 'Por Ucrania' ha salido en torno a las 12:00 horas de la Plaza de Colón con destino a la Plaza de Cibeles, y ha congregado a 35.000 personas, según el dato proporcionado a Europa Press por fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, a las 13:50 horas.

Los manifestantes se han concentrado con banderas de Ucrania y pancartas en las que se podía leer: "Paz", "Stop Putin" y "¡Basta!". También se han escuchado cánticos y proclamas de "Putin asesino", "Putin fuera de Ucrania", "Libertad", "Ucrania libre" y "Europa, España ayuda a Ucrania".

Además, los convocantes han instalado un punto de información sobre cómo ayudar a Ucrania y otros puntos de recogida de alimentos, ropa y medicamentos para enviar ayuda a la población.

VILLACÍS MUESTRA SU APOYO AL PUEBLO UCRANIANO

A la manifestación ha acudido la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, que ha cogido el megáfono para mostrar su solidaridad con los ucranianos y les ha asegurado que no les van a dejar solos. "No hay derecho a que tengáis que dejar vuestras casas, la solución es Europa, la OTAN y estar todos juntos frente a los invasores", ha proclamado.

En declaraciones a los medios, la 'número dos' del Ayuntamiento de la capital ha reclamado un mayor "esfuerzo y contundencia" para apoyar al pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia y ha cargado contra Izquierda Unida y Unidas Podemos por ir contra la OTAN y Europa.

En concreto, ha subrayado que "el mundo está escandalizado" con lo que se está viviendo y ha incidido en que la OTAN y la Unión Europea tienen que ser "firmes".

"Tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo", ha subrayado Villacís, para plantear la necesidad de medidas como llamar a consultas al embajador de Rusia en España, que debería abandonar el país, o cortar la emisión a medios como 'Rusia Today' por "desinformar".

"Tenemos que ser firmes y contundentes e imitar a otros países como Alemania, que ya envía material militar", ha añadido la vicealcaldesa, quien ha cargado contra Izquierda Unida y Unidas Podemos por su postura contraria a la OTAN. "Tienen una postura totalmente insólita en Europa y es una vergüenza que formen parte de nuestros gobierno", ha justificado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar medidas y no permitir esta imagen de España. "Debería hacer lo antes posible que omitiesen este tipo de falacias o posturas que desde luego no nos representan como país y no apoyan a los ciudadanos de Ucrania", ha indicado.

EN PLAZA DE ESPAÑA Y ANTE LA EMBAJADA DE RUSIA

A la misma hora, otras 1.200 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado en la Plaza de España, también convocados por colectivos de apoyo a Ucrania, para decir no a la guerra.

Asimismo, a las 13:00 horas ha comenzado otra concentración pacifista contra la guerra en Ucrania, convocada por Movimiento por la Paz, frente a la Embajada de Rusia en Madrid, ubicada en el número 155 de la calle Velázquez.

A esta manifestación ante la embajada rusa han acudido personalidades como la exdiputada del Parlamento Europeo Paquita Sauquillo, el diputado socialista Manuel de la Rocha, y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.