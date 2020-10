La declaración de amor más especial de Alice Campello a Álvaro Morata en su 28 cumpleaños

MADRID, 23 (CHANCE)

Álvaro Morata cumple hoy 28 años. Y lo hace en uno de sus mejores momentos, triunfando en su nuevo equipo, la Juventus de Turín, disfrutando de sus tres hijos - Alessandro, Leonardo y Edoardo, que nació el pasado 29 de septiembre - y más enamorado que nunca de su mujer, Alice Campello.

Precisamente, y demostrando que no se puede estar más colada por los huesos de su marido, la modelo italiana ha dedicado una preciosa felcitación al hombre de su vida. Con varias fotos en las que presumen de su amor, Alice se ha confesado acerca de lo que Morata significa para ella: "Hemos pasado por cosas que solo nosotros conocemos y permanecerán con nosotros para siempre. Están mis llantos que solo tú has escuchado y consolado, mis secretos que solo tú guardas, alegrías que disfrutamos juntos como si fueran de los dos. En todos los mejores días de mi vida estuviste ahí y en los peores nunca soltaste mi mano. Nos conocimos de niños y de la mano vamos haciendo realidad nuestros sueños. La vida no es perfecta, no somos perfectos, pero cerca de ti nunca me siento sola. Nunca tendré suficientes palabras para agradecerte lo que haces y cómo eres conmigo. FELIZ CUMPLEAÑOS, gracias hoy y todos los días de mi vida. Te amo @alvaromorata"

Una preciosa felicitación con la que Alice Campello ha querido demostrar, una vez más, lo enamorada que está de Álvaro Morata, que hoy celebra con mucho, mucho amor, su 28 cumpleaños