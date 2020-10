Declaraciones íntegras de Mainat tras salir de los juzgados

MADRID, 25 (CHANCE)

Llevábamos toda la mañana esperando este momento, ver a Josep María Mainat hablar claro y conciso de lo que ocurrió aquel día con su todavía mujer, Ángela Dobrowolski. Y por fin ha llegado el momento en el que el productor ha salido de los juzgados y se ha enfrentado a todos los medios de comunicación para hablar de lo que ha sucedido en todo este tiempo. Estás son las declaraciones del productor:

Sobre aquella misteriosa noche en la que podía haber perdido la vida, Mainat asegura que: "Cuando me desperté estaba muy aturdido y lo último que recordaba previamente a despertarme es que Ángela me estaba poniendo una inyecciones. Me parece excesivo por intuición decir que mi mujer me estaba quitando la vida".

Josep María Mainat pide cordura ante una situación bastante seria y aconseja que nos olvidemos de lo que ha sucedido en su casa estos días de atrás con personas que ni el mismo conoce: "A lo mejor llegamos a un convenio rápido del tema personal, y la vivienda es otra cosa. Espero que termine este desfile de personajes que no es serio y estropea lo otro. Estamos hablando de un posible asesinato. Me gustaría que todos ustedes pasasen página del episodio de la rusa y todo esto. Van a tener que declarar los enfermeros de esa noche y demás personas".

Mainat ha hablado por primera vez desde cuando viene este malestar con su mujer y lo cierto es que no es desde verano, sino desde principio de año: "Ángela no siempre tiene el mismo estado de ánimo. He visto mensajes con un tono y al cabo de un rato con otro. Si está bien mentalmente y si no está bien, que asuma las consecuencias. Esto empezó en enero cuando decidimos separarnos".