Las declaraciones más duras y sinceras de Maite Galdeano sobre su hijo, Christian Suescun

MADRID, 6 (CHANCE)

Maite Galdeano es, sin duda, genio y figura. Después de su paso por "La casa fuerte" su relación con su hijo, Christian Suescun, parece estar atravesando por uno de sus peores momentos. Y es que la autora de "la papela del camión" se ha mostrado muy crítica con su primogénito, al que acusa de vago y al que se niega a reponer los 8000 eeuros que los ladrones se llevaron cuando desvalijaron recientemente su ático en Valdemoro.

La madre de Sofía Suescun, que sin embargo se lleva fenomenal con su yerno, Kiko Jiménez, al que en un pasado reciente criticó duramente, nos atiende demostrando, una vez más, que otra cosa no pero divertida es un rato. Así, ofrece a su hijo Christian como chófer del Rey Don Juan Carlos una vez que el monarca ha abandonado España.

- CHANCE: ¿Qué tal con Christian?

- MAITE: Si lo queréis os los regalo porque he puesto un cartel y todo. No lo aguanto más.

- CHANCE: Pero esto nos reímos pero tu hablas totalmente en serio*

- MAITE: Hablo totalmente en serio. qué madre va a aguantar teniendo un hijo con la geta que tiene, que siempre impone que le des dinero, que no quiere dar palo al agua, que quiere vacaciones todo el año, que quiere tener la tripa inflada de carne de chuletones y con otra copa en la mano de viNo y que quiere un agujero para meter lo que sea.

- CH: ¿Él qué te ha dicho? ¿has hablado con él?

- MAITE: No nos hablamos. Me puedo tirar años. Cero. Si sé que está de vacaciones es por la redes sociales, nada más.

- CH: Qué pena*

- MAITE: Pues es una pena tener un hijo*

- CH: tu no quieres esto maite.. hay humor entre medias pero tu lo pasas mal*

- MAITE: hombre yo lo paso muy mal por supuesto como madre por supuesto y siendo el primogénito como es.

- CH: hablabas de un pasado muy duro*

- MAITE: Muy duro. Ha sido un hijo que es imposible educarlos porque quiere siempre juerga siempre, no quiere trabajar. Ha visto la tele como algo fácil, una vía de me voy ahí de plató en plató a cobrar y eso no es así. Hay que valer, hay que tener tablas que él no las tiene.

- CH: Sofía, ¿qué opina?

- MAITE: Sofía dice que le dejemos hacer con su vida lo que quiera. Que tiene una geta que se la pisa y que a ella no le va a sacar un duro.

- CH: Cuando se acabe ese dinero ¿vas a tener esa fuerza de decir hasta aquí? ¿o hay alguna solución? ¿tu cree que él necesita ayuda?

- MAITE: Tiene que ir a un psicólogo, ponerse en manos de él, tratarse y cambiar de vida totalmente. Porque yo por más esfuerzos que hago no lo consigo como madre, ni como madre, ni como amiga ni como vecina ni como nada. De momento estoy muy cerrada, la verdad pero hombre si me prometiera pero no solo de boca sino con hechos y viera una evolución transformada en Christian, me acercaría a él, le ayudaría incluso, le apoyaría. Estaría más rato y más horas dándole cháchara, que me encanta, hacer de psicóloga de maestra* de todo ¿vale? pero es que de verdad, no puedo más. o sea encima me prohibía tomar té con mis amigas en "La casa fuerte" ¿eso es normal? me despertaba a las tantas de la madrugada dándome golpes porque roncaba. Sofía está muy fría con él también porque no va a permitir que me insulte de las maneras que me insulta y ahora hemos cerrado con un pestillo la puerta y no queremos saber nada de Christian. Está el cartel de se regala. Me da mucha pena que Juan Carlos que se ha ido a Portugal no haya reparado en él, lo digo de verdad, para que haga de chófer, buenas comilonas*

- CHANCE: Necesita ayuda*

- MAITE: Ya, pero es que no la quiere tampoco. Yo no lo puedo llevar de las orejas al médico, ni al psicólogo ni nada. es muy complicado, pero quiero que españa me entienda como madre lo que estoy sufriendo. Además intentaba echarle un cable cuando estaba en 'supervivientes', decir lo que no siento pero a ver si así ganaba y da el pelotazo el chaval. Echarle una mano, que yo no quiero para nada cosas malas para mi hijo, pero estoy hasta la bola y voy a dejar este tema apartado porque no lo aguanto y se acabó.

- CHANCE: Con Kiko sí estás bien ahora.

- MAITE: Sí nos lo pasamos pipa ahora, nos reímos muchísimo y nos contamos chistes. Estoy encantada de la vida y quiero que sepa todo el mundo que yo con mi niña donde vaya su madre va a ir. Siempre con ella, siempre.

