Declaran en Villalba (Madrid) la "nulidad" del proceso y los resultados de las primarias de Podemos a las municipales

COLLADO VILLALBA, 29 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha dictado una sentencia por la que declara la "nulidad" del proceso electoral y los resultados de las elecciones primarias de Podemos en Collado Villalba, para designar a su candidato a elecciones municipales de mayo de 2019.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, declara la "nulidad del proceso electoral y los resultados" y condena al partido político Podemos al pago de las costas devengadas en el proceso. La sentencia no es firme, por lo que puede ser impugnada mediante recurso de apelación en la Audiencia Provincial.

La demanda fue presentada por Alejandro Mata, que fue uno de los tres candidatos que concurrió a las primarias. La candidatura de Mata era la denominada "Con la gente sí podemos", en octubre de 2018. Según recoge la sentencia, las otras dos candidaturas fueron "Un paso adelante por Villalba" y "Ahora Villalba".

En cuanto al número de votos, figura en la sentencia que se emitieron 358, de los que 156 fueron para la lista de "Un paso adelante por Villalba", 117 para "Con la gente sí podemos" y 81 para "Ahora Villalba".

"El actor y candidato mostró inequívocamente su disconformidad y por las razones que desgrana su demanda estimó viciadas de nulidad radical las elecciones celebradas, sometiendo a la jurisdicción el análisis de su censura", según se recoge en los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia.

En declaraciones a Europa Press Alejandro Mata ha señalado que el Juzgado declara que "hubo un fraude electoral" y que "se vulneraron" sus "derechos fundamentales". "Como no se puede alterar el resultado de las Elecciones Municipales, lo único que podría pasar para que yo me sintiera resarcido de los daños y perjuicios que me han ocasionado como consecuencia de aquel fraude, sería que yo reclamase esos daños y perjuicios judicialmente, que es lo que pienso hacer en el caso de que ellos de motu propio no vengan a decirme que quieren reparar el daño", ha concluido.