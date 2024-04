Decomisados en el Polígono Sur de Sevilla 30 gallos de pelea descubiertos en una instalación ilegal en la calle

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Sevilla ha detectado una explotación de gallos de pelea en el Polígono Sur gracias a la colaboración ciudadana. Los agentes han desplegado un amplio operativo que se ha saldado con tres personas denunciadas por tener en la vía pública una explotación ganadera sin registrar y no cumplir las condiciones higiénico-sanitarias.

Durante el operativo, bautizado como "Operación Pollo" , se han registrado tres puntos diferentes dentro del barrio del Polígono Sur. En el registro se han intervenido un total de 30 gallos utilizados para peleas ilegales. Además de los animales adultos que se han incautado, los agentes han podido recuperar varias puestas que estaban siendo incubadas.

El operativo municipal se puso en marcha tras el requerimiento de las asociaciones vecinales que pusieron el tema en conocimiento del distrito. La Policía Local ha organizado y dirigido un amplio dispositivo en el que ha colaborado Policía Nacional, el Zoosanitario municipal y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Los agentes comprobaron que los gallos de pelea que se encontraban en el interior de las jaulas no estaban tatuados, ni reunían las condiciones higiénico- sanitarias necesarias. Además se investiga si habían sido sustraídos, ya que no los dueños no pudieron acreditar su propiedad. Los animales y los huevos han sido puestos a disposición del Zoosanitario Municipal.