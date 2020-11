Decretan prisión provisional sin fianza para el detenido por la muerte del hombre decapitado en Huelva

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, en funciones de guardia, ha ordenado este martes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado sábado como presunto autor de la muerte de otro varón en la capital onubense, al que supuestamente decapitó, tras lo que depositó su cabeza en un contenedor de basura de la avenida Pío XII de Huelva capital, en la barriada del mismo nombre.

Así, según ha indicado el TSJA en un comunicado, la Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de asesinato, aunque dicha calificación se irá concretando en el marco de la instrucción de la causa. La decisión se ha adoptado fundamentalmente por la existencia de riesgo de fuga y la falta de arraigo del investigado.

Así, poco antes de las 11,00 horas de este martes el detenido llegaba a la Audiencia Provincial de Huelva tras permanecer en dependencias policiales desde que fue detenido el mismo sábado sobre las 21,15 horas, después de que el varón supuestamente paseara por la barriada con una cabeza humana en el interior de una bolsa y que, posteriormente, la dejara en un contenedor.

El resto del cuerpo de la víctima mortal fue hallado en su domicilio. Este hombre cuenta con antecedentes policiales y tiene más 50 años, al igual que la víctima.

Por su parte, la familia del hombre decapitado ha indicado este martes que se encuentra "destrozada" por este trágico suceso, toda vez que ha lamentado "la sangre fría" del presunto asesino.

De hecho, una sobrina del fallecido ha asegurado que cree que la víctima estaba "amenazado" porque últimamente éste, que no manejaba su dinero, le pedía más dinero a la familia, así como ha indicado que también se enteraron que "le pegó hace un mes".

La sobrina de la víctima ha asegurado a los periodistas a las puertas de la Audiencia Provincial que la familia está "destrozada", incidiendo en que el fallecido era "muy buena persona y no se metía con nadie". Ha aclarado que ambos se conocían desde siempre pero "no eran amigos" y que su padre le aconsejó a su tío que "no se juntara" con esa persona.

Además, esta familiar ha apuntado que el hombre siempre ha vivido en el mismo sitio y que "nunca estaba solo", así como que el jueves fue el último día que supieron de él hasta que se enteraron de la noticia, momento en el que acudieron al domicilio donde se encontraron a los agentes de la Policía Nacional.